Нідерландський банк розвитку зменшив оцінку портфеля в Україні на 160 мільйонів євро через війну

Нідерландський банк розвитку (FMO) зменшив оцінку вартості свого портфеля в Україні на 164,1 млн євро, у тому числі прямих інвестицій на 67,6 млн євро, кредитів на 96,5 млн євро.

Про це йдеться в піврічній звітності банку, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми продовжимо стежити за розвитком економіки та знижувати ризики де необхідно. Ми вважаємо, що глобальні фондові ринки залишаться дуже волатильними в другій половині року і що війна в Україні може призвести до подальшого знецінення наших боргових та пайових портфелів", – наголошується в документі.

Згідно з ним, після початку війни FMO надавав допомогу українським біженцям, зокрема через невелике фінансування працюючого в Грузії та Вірменії Gazelle Finance, який запустить проєкт допомоги українському МСБ з релокації та запуску бізнесу в Грузії.

Спочатку в річному звіті після російського вторгнення в Україну FMO оцінив ризики в Україні приблизно в 200 млн євро за договорами з 14 клієнтами, уточнивши, що надавав фінансування переважно агропромисловим компаніям і сектору відновлюваної енергетики.

На початку червня банк повідомив, що зменшив вартість прямих інвестицій на 70 млн євро, кредитів – на 90 млн євро.

Загалом у першому півріччі 2022 року чистий прибуток FMO склав 102 млн євро в порівнянні з 198 млн євро за перше півріччя 2021 року.