З українських портів вже вийшли 24 судна в рамках "зернової ініціативи"

У ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 24 судна вирушили із українських портів, на борту яких знаходиться понад 600 тис. тонн агропродукції.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури.

Як повідомлялося, вранці 17 серпня із портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшли ще чотири судна з українським продовольством.

Також до морського порту "Чорноморськ" 17 серпня очікується захід каравану із п’яти суден під завантаження понад 70 тисяч тонн пшениці, висівок, соняшникової олії та кукурудзи.

Днем раніше із порту "Південний" вийшло перше судно із зерном для Африки. Балкер Brave Commander вийшов у напрямку порту Джибуті, після прибуття до якого продовольство буде доправлено споживачам в Ефіопії. Судно зафрахтоване Світовою продовольчою програмою ООН.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".