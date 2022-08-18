Шість найбільших країн ЄС у липні вперше не запропонували Україні нових військових зобов’язань, – ЗМІ

Упродовж липня шість найбільших європейських країн вперше від початку широкомасштабного вторгнення РФ не запропонували Україні нових зобов’язань щодо надання військові допомоги.

Про це повідомляє Politico.

Цей факт є ознакою того, що військова допомога Україні може скорочуватися саме тоді, коли Київ розпочинає вирішальний контрнаступ.

Дані, отримані від Кільського інституту світової економіки, який відстежує підтримку України, ілюструють, що великі європейські держави не справляються з військовою допомогою. Військові фахівці та політики останнім часом дедалі частіше повторюють цю думку.

Керівник групи, що займається відстеженням підтримки України, Крістоф Требеш зазначив, що, за даними інституту, з кінця квітня спостерігається тенденція до зниження зобов'язань європейських країн з надання військової допомоги Україні.

Він також наголосив, що фонд ЄС із відновлення після пандемії передбачає приблизно 800 млрд євро у вигляді позик і грантів. Загальна європейська допомога Україні у порівнянні з цим є мізерною.

Видання також зазначає, що союзники минулого тижня в Копенгагені взяли зобов'язання з військової допомоги Україні на 1,5 млрд євро. На думку Требеша, ця сума також "мізерна в порівнянні з тим, про що домовлялися на попередніх конференціях".