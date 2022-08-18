БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Шість найбільших країн ЄС у липні вперше не запропонували Україні нових військових зобов’язань, – ЗМІ

Упродовж липня шість найбільших європейських країн вперше від початку широкомасштабного вторгнення РФ не запропонували Україні нових зобов’язань щодо надання військові допомоги.

Про це повідомляє Politico.

Цей факт є ознакою того, що військова допомога Україні може скорочуватися саме тоді, коли Київ розпочинає вирішальний контрнаступ.

Дані, отримані від Кільського інституту світової економіки, який відстежує підтримку України, ілюструють, що великі європейські держави не справляються з військовою допомогою. Військові фахівці та політики останнім часом дедалі частіше повторюють цю думку.

Керівник групи, що займається відстеженням підтримки України, Крістоф Требеш зазначив, що, за даними інституту, з кінця квітня спостерігається тенденція до зниження зобов'язань європейських країн з надання військової допомоги Україні.

Він також наголосив, що фонд ЄС із відновлення після пандемії передбачає приблизно 800 млрд євро у вигляді позик і грантів. Загальна європейська допомога Україні у порівнянні з цим є мізерною.

Видання також зазначає, що союзники минулого тижня в Копенгагені взяли зобов'язання з військової допомоги Україні на 1,5 млрд євро. На думку Требеша, ця сума також "мізерна в порівнянні з тим, про що домовлялися на попередніх конференціях".

Автор: 

допомога (1629) Євросоюз (5389)
Топ коментарі
+24
Не треба стрілки переводити на інших!!!! ЗеЛох знав про війну і не наробив зброї, а в нього рік був для цього!!!! Знову втрачено півроку і економіка досі не на військових рельсах і ніхто навіть не думає її туди переводити! І не треба ляля про ракетні обстріли! Кожна країна в кожній війні під обстрілами в тилу робила власну зброю, патрони тощо!!!! Без власної зброї Україна вже програла цю війну! Не хочете цього визнавати? Правда коле?? Ну тоді будете гірко розчаровані зовсім скоро! І станете біженцями, подобається??? Що робити? Зносити нахрєн зелених і нехай зрілі і відповідальні люди з військових приймають владу в Києві! На день незалежності було б добре це зробити, бо вже і так запізно!!!
18.08.2022 11:15 Відповісти
+9
А что сами сделали ?
Из вооружения
18.08.2022 13:36 Відповісти
+9
100% читав як Великобританія під час 2 світової переводила економіку на військові рейки під постійними бомбардуваннями міст нацистами .але вони змогли налагодити виробництво зброї, навіть нічна зміна була,а що у нас робиться? а ну так дороги латають бачу) це небудемо брати в розрахунок....
18.08.2022 14:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для початку треба оприлюднити список цих "хероїв". Гнид треба знати в пику.
18.08.2022 10:32 Відповісти
Не треба стрілки переводити на інших!!!! ЗеЛох знав про війну і не наробив зброї, а в нього рік був для цього!!!! Знову втрачено півроку і економіка досі не на військових рельсах і ніхто навіть не думає її туди переводити! І не треба ляля про ракетні обстріли! Кожна країна в кожній війні під обстрілами в тилу робила власну зброю, патрони тощо!!!! Без власної зброї Україна вже програла цю війну! Не хочете цього визнавати? Правда коле?? Ну тоді будете гірко розчаровані зовсім скоро! І станете біженцями, подобається??? Що робити? Зносити нахрєн зелених і нехай зрілі і відповідальні люди з військових приймають владу в Києві! На день незалежності було б добре це зробити, бо вже і так запізно!!!
18.08.2022 11:15 Відповісти
100% читав як Великобританія під час 2 світової переводила економіку на військові рейки під постійними бомбардуваннями міст нацистами .але вони змогли налагодити виробництво зброї, навіть нічна зміна була,а що у нас робиться? а ну так дороги латають бачу) це небудемо брати в розрахунок....
18.08.2022 14:21 Відповісти
А у нас у кожному місті і малому і великому по тисячу пивних налівайок і бухло можно купляти у супермаркетах навіть після 20 : 00.
Зе ВЧИТЬ НАРОД УКРАЇНИ ПЕРЕМАГАТИ У ВІЙНІ ЯК І ВІН САМ - В СВОІЙ УЯВІ.
18.08.2022 23:09 Відповісти
Я вважаю що Порох був би непоганий лідер у цей військовий час, а секретарку Зе Єрмачєску треба викинути на панель.
18.08.2022 23:11 Відповісти
Непоганим лідером? Сотні "Оплотів" і "Булатів" які виготовив цей "стратег" мені покажеш? Чи може патронний завод, котрий йому пропонували збудувати? Чи може нагадаєш куди дівся український авіаносець? Чи може поясниш чому при "прізідєнтє міра" не була знята депутатська недоторканість? Чи куди ділись сотні мільярдів на оборонку?
19.08.2022 00:09 Відповісти
дурник какой авианосец, що ти куришь?
19.08.2022 08:08 Відповісти
розповідає міністр оборони------------''зеленський віддає наказ Залужному. Той розробляє план і передає потреби резнікову. Цей пише західним партнерам, щоб поставили необхідне''
18.08.2022 23:20 Відповісти
Ты наверное с ума сходишь уже когда тебе кроме обычной ложки еще и чайную кладут на стол? А если несколько разных вилок и ножей - впадаешь в кому?
18.08.2022 14:40 Відповісти
Може вже просто перестали цим світити і просто дають мовчки.
18.08.2022 12:14 Відповісти
Щось ******* "зрадонькою" в статті, чи часом не заказ з орди (грошей на заказні статті у них повно і не жаліють)?
Формують основу для маніпуляції "треба договорюватися"... Сюди і ООН з Ердоганом у Львові і ще багато чого.

А якже Гепарди від Німеччини що прибули в липні і обіцяний великий контракт на випуск озброєння для України, чи М270 від Британії?

Чи може ці країни не входять до 6-и великих економік Європи?

І звідки ПОЛИТИКО може точно знати про всі тонкощі воєнно-технічного співробітництва України і ЄС?
18.08.2022 13:31 Відповісти
Не треба шукати чорну кішку у темній кімнаті - особливо якщо її там нема! Те що нам не вистачає необхідних ресурсів для успішного проведення контрнаступальних операцій на окремих ділянках фронту не бачить хіба шо сліпий! 😎І наші західноєвропейські партнери(маються на увазі ФРН, Франція, Італія та деякі інші)не дуже поспішають надати нам усе необхідне. А тих "Леопардів"(зенітних) нам передали АЖ ТРИ ШТУКИ! Заходу дуже подобається "варити ********** жабу повільно -шоб вона й не вкурила що її прямо зараз варять!", от тільки котел в якому її варять - це наша з вами Україна!
18.08.2022 22:03 Відповісти
А что сами сделали ?
Из вооружения
18.08.2022 13:36 Відповісти
Согласен!Наточить болванок калибра 152мм при современных станках - пустяк."А на что же строить дороги?
18.08.2022 14:13 Відповісти
Водяні пістолети.
18.08.2022 19:51 Відповісти
"Кильский институт мировой экономики")))Спасибо не Кобелякский)))
18.08.2022 14:11 Відповісти
--- Все закономірно : У нашого ЗЕ--миротворця з*явилася чергова можливість .запопадливо. заглянути у вічі кремлівському ліліпузіку і побачити оте сокровенне і таке довгоочікуване... Йдеться про зустріч у Львові Преза Туреччини Ердогана і ЗЕ--хрепунця щодо збільшення обсягів гешефтів із вивозом українського зерна...І за це Ердоган пообіцяв влаштувати мирову з Х**лом... А постачання зброї Україні може прогнівати кремлівського мопсіка... Так що шукати причину скорочень поставок озброення варто пошукати в ОП !?
18.08.2022 14:15 Відповісти
Если-бы во главе Украины был-бы Президент, а не актер-аферист исполняющий роль Президента,Украина-бы еще 3 мес назад возобновила-бы производство оружия.
18.08.2022 15:44 Відповісти
зброя як і фінанси любить тишу а особливо кількість і якість
18.08.2022 16:06 Відповісти
Нам не надо чтобы предлагали, нам надо чтобы поставляли. И что это за чушь про апрель месяц. По апрель вообще мало кто хоть что то поставлял в Украину кроме США и Великобритании. А от стран ЕС поставки начались только с мая, потому конкретно эта статья от Политико откровенно лжива. Впрочем сие издание уже не раз отличалось статейками явно подыгрывающими рашистской пропаганде не хуже чем провокационный доклад от "Амнести интернешнл" Это лишний раз доказывает, что за соответствующий нелегальный гонорар в личный карман ЛЮБОЕ, даже самое титулованное издание или организация, вполне могут напечатать что то в интересах Кремля!!! А эта статья из разряда наративов "Запад устал от Украины" которые так любят кремлядские пропагандоны!!!
18.08.2022 16:32 Відповісти
визначний успіх дипломатії дєрьмака!!! браво!!!
18.08.2022 17:32 Відповісти
ми обрали дерьмака змість допомоги
18.08.2022 20:08 Відповісти
Як казав Остап Бендер: "Не лупайте себе вухами по щокам!"😏 Нам не треба "зрадофільства",😱 але ж не треба і "рожевих окулярів"🤩! Нам треба бути РЕАЛІСТАМИ,🤨 а отже дивитись на речі та події об'єктивно🧐 і бачити їх саме такими які вони є. А факт того що кількість поставок зброї з боку основних країн ЄС як мінімум не збільшується таки має місце бути - і результати цього ми усі можемо прекрасно бачити у вигляді "пробуксовки" українського контрнаступу(для успіху якого нам потрібно мати значно більше військових ресурсів аніж ті що нам натепер надають). Тут багато хто розкотив губи на "ленд-ліз"(типу от там у нас вже "все схвачено"...), так от - трохи вас "розчарую": ті закони що були ухвалені Сенатом і Конгресом США прописують тільки ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ передачі нам озброєння та інших ресурсів! В ньому немає головного - ФІНАНСОВОГО НАПОВНЕННЯ! А от фінансове наповнення в ньому має з'явитись щойно у США приймуть НОВИЙ БЮДЖЕТ на новий фінансовий рік(який в них починається 1 Жовтня). Тож давайте спочатку дочекаємось прийняття бюджету у США, побачимо на що ми зможемо розраховувати виходячи з його розпису, і можливо тоді заспокоєно переведемо подих(дуже на те сподіваюсь🙄). А поки - маємо те шо маємо..😒
18.08.2022 21:51 Відповісти
Уряд України має щомісячний дефіцит у розмірі 5 млрд доларів, і країна потребуватиме відбудови після війни. Суспільна підтримка України на Заході буде підірвана безліччю тисків, від інфляції до виборів , включаючи, вже в 2023 році, агітацію в Америці українофобського шанувальника путіна, Дональда Трампа.

І глобальні витрати на тривалу війну зростатимуть.

путін хоче взяти якомога більше України, оголосити про перемогу, а потім закликатиме західні країни нав'язати Україні свої умови. Натомість він позбавить решту світу від розорення, голоду, холоду і загрози ядерного Армагеддону.

Прийняти цю угоду було б серйозним прорахунком. Україна зіткнеться з перманентною російською агресією. Чим більше путін вважатиме, що він досяг успіху в Україні, тим більш войовничим він стане.

Кращий спосіб запобігти наступній війні - перемогти його в цій.

Україна повинна мати більше зброї. Ризик ескалації сьогодні реальний, але якщо поганий мир буде нав'язаний Україні, ядерні загрози путіна не припиняться. Вони тільки стануть більш небезпечними.

Україна та її союзники i прихильники мають мотивованих воїнів, гроші та матеріально-технічну базу, щоб перемогти у війні.
18.08.2022 22:24 Відповісти
Вся справа у тому що Європа дивиться на США, а Америка суворо сказала клоуну як що буде знищення опозиції і Пороха то і допомога буде повільно надходити чи взагалі не надходити.
Зе ще до кінця не зрозумів що його і забаганки бородатої Коломойщі повинні припинитися
показати весь коментар
18.08.2022 23:04 Відповісти

