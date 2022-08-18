Шість найбільших країн ЄС у липні вперше не запропонували Україні нових військових зобов’язань, – ЗМІ
Упродовж липня шість найбільших європейських країн вперше від початку широкомасштабного вторгнення РФ не запропонували Україні нових зобов’язань щодо надання військові допомоги.
Про це повідомляє Politico.
Цей факт є ознакою того, що військова допомога Україні може скорочуватися саме тоді, коли Київ розпочинає вирішальний контрнаступ.
Дані, отримані від Кільського інституту світової економіки, який відстежує підтримку України, ілюструють, що великі європейські держави не справляються з військовою допомогою. Військові фахівці та політики останнім часом дедалі частіше повторюють цю думку.
Керівник групи, що займається відстеженням підтримки України, Крістоф Требеш зазначив, що, за даними інституту, з кінця квітня спостерігається тенденція до зниження зобов'язань європейських країн з надання військової допомоги Україні.
Він також наголосив, що фонд ЄС із відновлення після пандемії передбачає приблизно 800 млрд євро у вигляді позик і грантів. Загальна європейська допомога Україні у порівнянні з цим є мізерною.
Видання також зазначає, що союзники минулого тижня в Копенгагені взяли зобов'язання з військової допомоги Україні на 1,5 млрд євро. На думку Требеша, ця сума також "мізерна в порівнянні з тим, про що домовлялися на попередніх конференціях".
Зе ВЧИТЬ НАРОД УКРАЇНИ ПЕРЕМАГАТИ У ВІЙНІ ЯК І ВІН САМ - В СВОІЙ УЯВІ.
Формують основу для маніпуляції "треба договорюватися"... Сюди і ООН з Ердоганом у Львові і ще багато чого.
А якже Гепарди від Німеччини що прибули в липні і обіцяний великий контракт на випуск озброєння для України, чи М270 від Британії?
Чи може ці країни не входять до 6-и великих економік Європи?
І звідки ПОЛИТИКО може точно знати про всі тонкощі воєнно-технічного співробітництва України і ЄС?
Из вооружения
І глобальні витрати на тривалу війну зростатимуть.
путін хоче взяти якомога більше України, оголосити про перемогу, а потім закликатиме західні країни нав'язати Україні свої умови. Натомість він позбавить решту світу від розорення, голоду, холоду і загрози ядерного Армагеддону.
Прийняти цю угоду було б серйозним прорахунком. Україна зіткнеться з перманентною російською агресією. Чим більше путін вважатиме, що він досяг успіху в Україні, тим більш войовничим він стане.
Кращий спосіб запобігти наступній війні - перемогти його в цій.
Україна повинна мати більше зброї. Ризик ескалації сьогодні реальний, але якщо поганий мир буде нав'язаний Україні, ядерні загрози путіна не припиняться. Вони тільки стануть більш небезпечними.
Україна та її союзники i прихильники мають мотивованих воїнів, гроші та матеріально-технічну базу, щоб перемогти у війні.
Зе ще до кінця не зрозумів що його і забаганки бородатої Коломойщі повинні припинитися