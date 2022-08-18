БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
США закликатимуть західні компанії залишити Туреччину в разі її зближення з РФ, – ЗМІ

Вашингтон може порекомендувати західним компаніям скоротити економічні відносини з Туреччиною, якщо Анкара та Москва домовляться про "формальне економічне партнерство".

Про це повідомило видання Politico з посиланням на американського чиновника, передає "Європейська правда".

Посадовець зазначив, що якщо Туреччина укладе формальне економічне партнерство з Росією, Вашингтон може розглянути можливість рекомендувати західним компаніям припинити або скоротити свої економічні зв'язки з Анкарою.

"Ми вважаємо, що Туреччина має бути глобальним напрямком для бізнесу та капіталу, але тісніші відносини з Росією створять реальні ризики для інтеграції Туреччини з рештою світу", – сказав він.

Якщо Захід зможе довести, що Туреччина обходить санкції, Вашингтон може піти ще далі, заборонивши Туреччині розраховуватися в доларах за допомогою вторинних санкцій.

