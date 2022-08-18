Україна встигне вивезти залишки зерна минулого врожаю за умови роботи коридору, – Мінагрополітики
За умови стабільної роботи "зернового коридору" Україна встигне експортувати минулорічний врожай, доки він не зіпсувався.
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає Forbes.
За прогнозами Мінагрополітики, в Україні буде зібрано приблизно 65-67 млн тонн нового врожаю. На внутрішнє споживання потрібно приблизно 18 млн тонн. На експорт залишиться 50 млн тонн нового врожаю і приблизно 18 млн тонн минулого, зазначив він в інтерв’ю виданню.
На питання, чи встигне Україна експортувати минулорічне зерно, доки воно не зіпсувалося, міністр відповів: "Так. Якщо коридор працюватиме".
"Якщо все буде добре, то вже у вересні ми можемо вийти на загальний експорт 4-5 млн тонн на місяць. Ми будуємо прогноз на довоєнній потужності портів Великої Одеси – приблизно 3,5 млн тонн на місяць", – пояснив Сольський.
Також він наголосив, що війна створює емоційний стан, коли всі працюють 24/7 і роблять неможливе. "Наприклад, ми прогнозували, що через Дунай можна перевалити максимум 500 тис. тонн агропродукції на місяць, але бізнес зробив понад 1 млн тонн. Тому все залежить від ринку", – додав глава Мінагрополітики.
Раніше в міністерстві заявляли, що через блокування портів Україна розраховує на тимчасові зерносховища від ЄС. Дефіцит потужностей для зберігання в міністерстві оцінювали в 10-15 млн тонн. Необхідність надання такої підтримки викликана скороченням потужностей одноразового зберігання сільгоспкультур в Україні з 75 тонн до 60 млн тонн через військове вторгнення РФ, тимчасову окупацію частини територій та руйнування елеваторів.
Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".
