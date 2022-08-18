Російські військові погрожують зупинити Запорізьку АЕС, співробітники попереджають про загрозу (оновлено)

Російське військове керівництво погрожує зупинити роботу Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомив начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кирилов, передають росЗМІ.

"Звертаємо вашу увагу, що при продовженні негативного розвитку ситуації, пов'язаної з обстрілами атомної станції Україною, може бути розглянуто питання про виведення до "холодного резерву" 5 та 6 енергоблоків, що призведе до зупинки Запорізької АЕС", – зазначив він.

У НАЕК "Енергоатом" у свою чергу заявили, що через відключення генераторів ЗАЕС від енергосистеми України їх не можна буде використовувати для роботи на власні потреби охолодження палива у разі знеструмлення станції. Це наблизить можливий сценарій радіаційної катастрофи на найбільшій атомній електростанції Європи.

18 серпня персонал станції оприлюднив колективний лист зі зверненням до міжнародної спільноти, в якому висловив тривогу за майбутнє через безпекову ситуацію на ЗАЕС.

"Протягом останніх двох тижнів атомна станція стала, по суті, ціллю безперервних військових атак. Артилерійські удари стають з кожним разом дедалі потужнішими та небезпечнішими, а загроза знищення критично важливих об'єктів забезпечення ядерної безпеки – все більш реальною", – йдеться у зверненні.

Як повідомлялося, минулого тижня російські війська декілька разів обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

Водночас гедиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив про відсутність безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній електростанції після обстрілів її майданчика російськими військовими.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.