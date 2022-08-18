Китай через спеку зупинив заводи з виробництва запчастин для Tesla та Toyota

Найбільший у світі виробник акумуляторів для електромобілів Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) та Intel опинилися серед компаній, які закривають свої заводи на шість днів у провінції у Китаї через спеку.

Про це повідомляє The Verge.



Влада Китаю наказала усім заводам у провінції Сичуань призупинити роботу, щоб зменшити навантаження на енергомережу внаслідок найсильнішої за 60 років спеки, яка призвела до збільшення використання кондиціонерів. За даними CNN, у кількох містах температура підскочила до 40 градусів.

Ці заходи стосуються заводів, що належать таким компаніям, як CATL, яка постачає акумулятори для Tesla, Foxconn Technology, яка є постачальником Apple, Toyota, Texas Instruments, Volkswagen, Onsemi та іншим.



Влада каже, що намагається зберегти електроенергію для жителів регіону, оскільки Сичуань зіткнулася з "найважчим і екстремальним моментом" в електропостачанні. Ймовірно, це пов’язано з тим, що регіон залежить від гідроенергії, що робить його особливо вразливим до спеки та посухи, які також спустошують водосховища.



Деякі аналітики вважають, що тимчасове припинення може підвищити ціни на сировину, яку використовують для виробництва акумуляторів для електромобілів та сонячних батарей.

Однак деякі компанії не очікують надто великих збоїв. Згідно з даними Bloomberg, Foxconn, яка виробляє iPad для Apple в цьому регіоні, заявила, що посуха поки не сильно на них вплинула. Тим часом Volkswagen заявив, що не чекає на тривалі затримки з поставками.

Сичуань є важливим районом для виробництва напівпровідників та сонячних панелей. Виробники стікаються в регіон, багатий на мінеральні ресурси, за сировиною, йдеться про полікремній – ключовий компонент сонячних панелей. Провінція також є важливим центром видобутку літію, який використовується для виробництва акумуляторів для електромобілів та смартфонів.