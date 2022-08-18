БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Європа отримає рекордний за п’ять місяців обсяг дизпалива з Азії, – Bloomberg

Рекордний за п’ять місяців обсяг дизельного пального близько 3 млн барелів готовий у серпні вирушити танкерами в Європу з Азії.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на аналітичну компанію Vortexa, передає галузеве видання enkorr.

Зазначається, що це найвищий показник за п'ять місяців у перерахунку на барель на день.

Постачання дизеля з Азії зростають як вигідніші через високі ціни на цей вид палива на хабах Амстердама, Роттердама і Антверпена (ARA), а також на тлі надлишку пропозиції в Азії, пише агентство, посилаючись на трейдерів.

Зростання цін на газ змушує європейську промисловість переходити на нафту. З огляду на це Міжнародне енергетичне агентство минулого тижня підвищило оцінку попиту на нафту у світі 2022 року до 99,7 млн барелів на добу (б/д) з червневих 99,4 млн.

