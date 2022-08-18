Учені змоделювали рух радіації в разі аварії на Запорізькій АЕС. ВIДЕО

Учені Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та Національної академії наук України змоделювали розповсюдження радіоактивних домішок в разі можливої аварії на Запорізькій АЕС.

Як пише пресслужба інституту, за основу були взяті погодні умови 15-18 серпня.

Так, відповідно до результатів дослідження, найбільш високі значення концентрацій радіоактивних аерозолів можуть спостерігатися в межах території України, особливо у ближній зоні від джерела викиду, радіусом 50-100 км, практично у всіх напрямах від ЗАЕС.

Значні концентрації радіонуклідів також можуть досягнути Києва.

Крім того, частково радіоактивні домішки може винести на території сусідніх держав – східну частину Білорусі, Польщу, країни Балтії.

"У кінці змодельованого періоду основним напрямом перенесення радіонуклідів є східний, у результаті чого значні концентрації радіоактивних аерозолів можу спостерігатися над окупованими частинами Донецької та Луганської областей", – зазначають науковці.

Учені використали прогностичну метеорологічну модель WRF ARW v4.3 та моделюючий комплекс атмосферної дисперсії CALMET-CALPUFF v6 для моделювання атмосферного перенесення та дисперсії радіоактивних аерозолів Cs-137.

Водночас наголошується, що неможливо визначити точні характеристики джерела викидів при можливій аварії на ЗАЕС, тому результати дослідження варто інтерпретувати тільки якісно і відносно.