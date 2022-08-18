Російські торговці просять дозволити нелегальний імпорт елітного шампанського та коньяку

Російська Асоціація компаній роздрібної торгівлі (АКОРТ, включає X5 Group, Магніт, Стрічку, Auchan та інші торгові мережі) просить уряд РФ включити до переліку дозволених до паралельного імпорту до Росії ряд алкогольних брендів, включаючи Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel’s та Hennessy.

Про це пише російський "Коммерсант" із посиланням на лист голови правління АКОРТ Ігоря Караваєва.

АКОРТ просить дозволити паралельний імпорт, у тому числі:

шампанського Moet та Veuve Clicqout, на ці марки, за даними асоціації, припадає 95% продажів у категорії;

міцних алкогольних напоїв – Finlandia, Baileys, Jonnie Walker, Jack Daniel's, Hennessy, Bell's, William Lawson's, Dewar's, Olmeca, Jagermeister, Captain Morgan та інших;

пивних брендів – Boddingtons, Heineken, Miller, Carlsberg, Guinness, Grimbergen, Budweiser, які, зазначається у листі, мали високу частку в обороті імпортного пива.

У зверненні йдеться про те, що основні дистриб'ютори алкоголю вже працюють на залишках, їх асортимент активно скорочується, а нових поставок немає.

За словами співрозмовника газети, роздрібні мережі побоюються дефіциту елітного алкоголю напередодні новорічного сезону.

Водночас невеликі постачальники зокрема віскі підняли ціни до 70% і ввели квоти на відвантаження, внаслідок чого виник серйозний дефіцит у цій категорії.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного вторгнення в Україну з Росії пішли або призупинили постачання низка виробників елітного алкоголю, зокрема, Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut), Diageo (Bell's, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar's, William Lawson's), Brown-Forman (Jack Daniel , Finlandia), Moet Hennessy. США повністю заборонили відвантаження спиртного до Росії, а ЄС – постачання алкоголю дорожче 300 євро за одиницю товару.

За даними АКОРТ, компанії, що призупинили постачання в Росію, забезпечували 66% імпорту віскі, 63% поставок рому, 82% коньяку і 100% ігристих вин з Шампані.

За підсумками першого півріччя імпорт міцних напоїв до Росії впав майже на 35%, до 32,65 млн л, а віскі – майже на 50%, до 11,8 млн л.