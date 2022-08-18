США можуть вивести свої компанії з Туреччини через її зближення з Росією, – ЗМІ

Білий дім може рекомендувати американським компаніям скоротити бізнес із Туреччиною, якщо Туреччина та Росія укладуть "формальне економічне партнерство"

Про це повідомило видання Politico з посиланням на джерело в адміністрації США, передає DW.

"Ми думаємо, що Туреччина має бути глобальним центром тяжіння для бізнесу та капіталу, але тісні відносини з Росією створять реальні ризики для інтеграції Туреччини з рештою світу", – сказав співрозмовник видання.

За його словами, у разі подальшого зближення Туреччини та Росії Анкарі можуть заборонити проводити розрахунки у доларах.

Президенти Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та Росії Володимир Путін 5 серпня провели переговори в Сочі. За результатами Ердоган повідомив про рішення перейти на торгівлю у національних валютах і довести щорічний товарообіг між країнами до $100 млрд. Віцепрем'єр Росії Олександр Новак заявив, що Туреччина погодилась частково платити за газ із РФ у рублях.

Раніше США запроваджували санкції щодо Туреччини за співпрацю з Росією в сфері озброєнь. Туреччина закупила зенітні ракетні системи С-400 російського виробництва. Через це США виключили Туреччину з програми виробництва винищувача F-35.

Як повідомлялося, експорт Туреччини до Росії досяг найвищого рівня з 2014 року та сягнув майже $3 млрд.

До того турецькі банки дозволили росіянам розраховуватися картками російської платіжної системи "Мир", випущеними найбільшими підсанкційними банками РФ "Сбєрбанком" та ВТБ.