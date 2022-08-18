БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Після відкриття кордонів з України можуть виїхати від 27 тис. до 118 тис. ІТ-спеціалістів

Після відкриття кордонів з України може виїхати від 27 тисяч до 118 тисяч ІТ-спеціалістів.

Про це свідчать результати дослідження "IT Research Resilience", проведеного Львівським ІТ-кластером, пише "Forbes Україна".

За підрахунками видання, для економіки це означатиме втрату від $1 млрд до $4,8 млрд експортної виручки.

Автори дослідження прогнозують, що за оптимістичного сценарію, після відкриття кордонів емігрувати все одно налаштовані 12% ІТ-спеціалістів або до 27 тисяч осіб. Це означає втрату $1–1,38 млрд експортного виторгу. Цей сценарій передбачає, що євроінтеграція триватиме, західні партнери підтримуватимуть відбудову, а в країні пануватиме економічна свобода.

Другий – нейтральний варіант – означає переїзд за кордон 52 000 спеціалістів і просідання експортного виторгу на $1,8–2,35 млрд. Цей сценарій передбачає, що влада регулюватиме економіку, як і під час війни, попри підтримку Заходу й курс у ЄС.

Найгірший сценарій передбачає виїзд до 118 000 ІТ-спеціалістів, що означатиме втрату $3,9-4,8 млрд експорту. Жорсткий сценарій може спровокувати згортання євроінтеграції та жорстке державне регулювання економіки. Тоді в країні може залишитися 110 000 айтівців із нинішніх 228 000.

Водночас автори дослідження вказують, що як і 84% українців, айтівці не приймають будь-яких територіальних поступок окупантам, перемир’я та інших "компромісних" сценаріїв перемоги. При цьому більш схильні до еміграції ті працівники, які втратили житло в Україні.

Однак, як зауважує видання, бізнес уже мігрує слідом за частиною працівників. Від 24 лютого, за підрахунками Forbes, найбільші в Україні IT-компанії відкрили щонайменше 33 нові закордонні офіси. У фаворі – Польща, Румунія, Чехія. Зарплати інженерів там зіставні з українськими, а кількість біженців з України – одна з найбільших у Європі.

Як повідомлялося, за підрахунками Львівського ІТ-кластеру, з початку повномасштабного російського вторгнення за кордон вже виїхало 50-57 тисяч українських ІТ-спеціалістів.

Так, але бабла вони "завозили" в економіку України дуже багато
показати весь коментар
18.08.2022 18:25 Відповісти
Бюджетнікі всіх рівнів вважають шо гроші їм платить "гасударство"

Шо таке економіка і як вона працює - вони вабщє не в курсі
показати весь коментар
18.08.2022 19:21 Відповісти
Вибачте! Але не треба рівняти всіх по собі стосовно "ватності" і знання історії. Ви краще вивчили б щось щоб розуміти в чому справа, а потім вже писали такі коменти. Більшість ІТ спеціалістів працює і сплачує податки в Україні. І гроші які вони тут витрачають надходять в нашу економіку і створюють додаткові робочі місця. Стосовно виїзду то це очікувана тенденція, бо економіка працює там де є сприятливі умови. В Україні наразі економіка зруйнована і ніяких сприятливих умов для бізнесу нема бо в нас війна! Важко пояснити чому в Україну треба заводити валюту і продавати її на міжбанку по 36 коли ринковий курс майже 41 (станом на зараз), бо безперестанно працює друкарський станок. Стосовно працювати на Україну то працюють на тих хто пропонує більше грошей, що з економічної точки зору досить логічно.
показати весь коментар
18.08.2022 19:03 Відповісти
Бабище просто завидно, что ее муж охранник в АТБ ( это без оскорблений, любой труд почетен ) и не может купить ей норковую шубу. Вот и бесится, и считает чужие деньги. Считать деньги простых людей это жлобство малоросское. Пусть лучше посчитает деньги каламой, зеленского, трухина, шерифа, ковошого и прочей падали, а не гонит на людей, у которых в голове хоть что-то есть умное, а не скоты и квартал.
показати весь коментар
18.08.2022 20:11 Відповісти
Раніше через 3(три) роки після припинення військових дій виїзд чоловікам 18-60 років не дозволять. Навіть якщо замінять військовий стан на надзвичайний - у надзвичайно у також передбачена заборона зміна місця перебування без узгодження з РВК.
Причина проста: занадто багато людей захоче виїхати через злидні та безробіття
показати весь коментар
18.08.2022 18:58 Відповісти
Так что, начинать копить денежки на взятку погранцам?
показати весь коментар
18.08.2022 19:07 Відповісти
В мене є знайомі які зараз сидять без роботи, без варіантів її знайти. Доречи в ІТ теж вакансій стало менше. ІТ компанії переводять офіси в сусідні країни, тому ще раз кажу всі ці обмеження зроблять лише гірше, вб'ють одну з останніх працюючих галузей.
показати весь коментар
18.08.2022 19:10 Відповісти
Для більшості спеціальностей в it не проблема знайти віддалену роботу з України в якійсь Америці. Той же Upwork дає таку можливість. Було б бажання.
показати весь коментар
19.08.2022 08:46 Відповісти
злидні і безробіття причини для протестних настроїв, для влади це небезпечно, тому вона сама буде зацікавлена випустити пар з каструлі, тобто відкрити кордони.
показати весь коментар
18.08.2022 19:11 Відповісти
Цікаво на якій такій "законній" підставі не дозволять?Добре.А чому тоді жінкам без дітей це дозволено?
показати весь коментар
19.08.2022 08:20 Відповісти
Потомучто Украина это не Израиль и в Украине женщины не военнообязанны. Цель запрета выезда-чтоы не разбежались военнообязанные-и это абсолютно правильно. Защищать свое государство это не только привилегия но и обязанность. Как обязанность платить налоги. Либо нужен переход на профессиональную армию-что для небогатой Украины нереально
показати весь коментар
19.08.2022 10:15 Відповісти
Нехай їде, нехай їде ,нехай не вернеться, нехай йому по дорозі легенько ікнеться
показати весь коментар
18.08.2022 19:01 Відповісти
Це буде удар ще один для економіки, бо айтішникам для роботи потрібен ноут і стіл, працює онлайн, працевлаштовується по всьому світі, а зароблені кошти тратить в Україні. Враховуючи їх високі зарплати і не бажання вкладати гроші в нерухомість, а просто жити в задоволення і міняти запросто місце проживання уряд повинен створити їм умови, щоб вони і далі залишалися в Україні. Негативним є те, що оренда житла в Західній Україні і ціни на товари досягають рівня Східної Європи, за нинішній комфорт навіть не кажу(
показати весь коментар
18.08.2022 19:47 Відповісти
Вот пример. Есть дядя Валодя руки из жопы. Но умеет держать в руках автомат. Есть высококвалифицированный айтишник, который платит налоги тоже может держать в руках автомат. Вопрос знатокам. Кого для экономики страны лучше призвать на войну: дядю Валодю или айтишника? вапрос риторичный...
показати весь коментар
18.08.2022 20:06 Відповісти
Ойтішнєг який вміє тримати автомат!
Дякую, пореготав.
показати весь коментар
18.08.2022 21:05 Відповісти
ты сомневаешься? думаешь токо тебе подобные, кто всю жизнь быкам хвосты крутил могут держать автомат? а дрон сможешь запрограммировать, чтобы его вражеская РЭБ не погасила? давай може попробуешь - а мы с тебя поржом?
показати весь коментар
18.08.2022 22:13 Відповісти
"Ойтішнєги" вміють тримати автомат так само, як економісти, юристи, футболісти і барісти. Що за тупий хейт родом з 90-х?
показати весь коментар
19.08.2022 02:13 Відповісти
До чого тут взагалі ІТ ішники? ІТ-ішники отримують зарплатню в Україні так успішно як і за кордоном. Безробітні у нас -моряки.
показати весь коментар
19.08.2022 12:14 Відповісти
От і я не знаю. На "Бізнес Цензорі" більшість новин взагалі без коментарів, а теми про ІТшників набирають десятки, і немало з них хейтерські. Люди заробляють гроші чесним трудом, мають можливість фінансово утримувати близьких, які втратили роботу, донатять величезні суми на ЗСУ, їм не потрібні соціальні виплати. Всій країні від цього краще.
показати весь коментар
19.08.2022 14:29 Відповісти
Особисто в мене в ІТ компанії є люди які пішли воювати! Один вже загинув! Майте повагу до захисників України! І не пишить таку херню!
показати весь коментар
19.08.2022 14:23 Відповісти
Не все так просто, говорю как айтишник. Рано или поздно все равно хочется пустить корни. В таком случае можно купить квартиру. В Европе айтишной зарплаты не хватит на это.
да и вообще там эта зарплата просто средняя как у многих. На неё ты будешь просто как-то жить на съемной хате до конца своих дней.
в Украине покупател нас способность в разы выше. Поэтому тут выгодно.
Но теперь приходится пересматривать приоритеты))
показати весь коментар
18.08.2022 20:26 Відповісти
а ну скажи нам по быстрому как айтишник четыре основных принципа объектно-ориентированного программирования?
показати весь коментар
18.08.2022 22:11 Відповісти
В моду снова идёт фкнкциональщина.
показати весь коментар
19.08.2022 08:43 Відповісти
Та кому сьогодні цікаве те ООП?

Якщо вмієш професіонально пропатчити КDE2 підFreeBSD - будеш в рази більше заробляти!
показати весь коментар
19.08.2022 10:34 Відповісти
Почитав коменти на IT-форумі з приводу "з якої причини ви покинете країну після відкриття кордонів?". Десь 60% відповіли - із-за довпойобської влади.
Людей не так страшить війна і економічна криза, як тупоголовий і самозакоханий імбіцил в кріслі преЗeдента.
показати весь коментар
18.08.2022 20:24 Відповісти
Просто 60% сцикунів не хочуть признати, що вони сцикуни.
показати весь коментар
18.08.2022 21:07 Відповісти
тобто якшо презедент тупоголовий і самозакоханий імбіцил, який розвалює країну і вже спричинив своєю вороватою бездіяльністю за сотню тисяч смертей - то всі автоматично сцикуни?
показати весь коментар
18.08.2022 22:01 Відповісти
Не 60% від всіх ІТшників звалить, а 60% від тих, що звалить, зробить це через владу
А скільки звалить, залежить від результатів цієї війни і ще великої кількості факторів.
Але це занадто складно, головне - пошвидше записати всіх у сцикуни
показати весь коментар
19.08.2022 02:36 Відповісти
Хто не знає https://biz.censor.net/user/100611 це знаний екскурсовод і дізінгер, а по сумісництву подляцький бот.
Ну і вперед орел несцикун, а ми вже за тобою )
Воно тут на всіх гілках зелебобі підмазує і так погано, а ще стукає адміну брехную всіляку.
Дуже негарна людина)
показати весь коментар
19.08.2022 12:42 Відповісти
О, я вже стаю класиком на цьому сайті. Мої дописи цитують🤩
показати весь коментар
19.08.2022 08:38 Відповісти
Програма під назвою Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET) - це трирічна тимчасова візова програма, за якою новачки класифікуються як тимчасові резиденти. CUAET не є програмою для біженців.

Українців пустили в Канаду, але не дали грошей, повинні заробляти самостійно. Українці як і всі канадці безкoштовно отримали школи для дітей і базисну медицину. Ліки, зуби, очі в основнoму покриваються страхуванням з роботи.

На відміну від програми для тимчасових (сезонних), іноземних працівників українці принаймні теоретично можуть на 3 роки знайти собі роботу по спеціальності.

За перші три місяці 2022 року роботодавці отримали схвалення федерального уряду на заповнення близько 44 200 позицій за програмою тимчасові іноземні працівники TFW. Як завжди, найбільшим джерелом попиту на робочу силу були фермерські господарства (черешня, полуниця). Їдуть на заробітки в основному з Мексики та Латинської Америки.

Читаючи інтерв'ю новоприбулої української лікарки з канадським журналістом (зараз вивчу англійську, здам екзамен і стану канадським лікарем). Щиро дивуюся рівнем інтелекту цієї особи. Можливо вона просто вчилася з кивою в одній бурсі. Англійською медики повинні володіти фактично як рідною мовою!!!

Україна вже досить відома в світі своєю торгівлею дипломами. Навіть уряд Нігерії відмовився визнавати дипломи цьогорічних випускників українських медичних вузів. Ще до війни багато арабських країн відмовились визнавати дипломи українських медичних вузів.

В Канаді cеред нещодавніх випускників лікарі з міжнародною освітою (ITMD), лише 35% склали необхідні ліцензійні іспити (випускники гарних університетів, ще свіжі знання!!!), включаючи Кваліфікаційний іспит Медичної ради Канади Частина I (MCCQE1), Національний об'єктивний структурований клінічний іспит з оцінки (NAC OSCE). Це означає, що вони мають право вступити до резиденції. Дуже мало хто забезпечить собі посаду резидента, лише 325 з 3,365 (менше 10 %) місць були доступні для іноземних випускників-медиків (IMGs) в 2021. При тому що в Канаді місяцями потрібно чекати щоб попасти до вузького спеціаліста.

Під час Другої світової війни для жителів Британії змінилося життя, і королівська сім'я не стала винятком. В той час як Лондон фашисти обстрілювали з ракет, ніхто не втікав до Канади, а чоловіки, члени королівської сім'ї, як офіцери воювали.

Так що розповіді скажімо новоприбулих до Канади з Чернівців які здали своє чернівецьке житло в оренду для біженців зі сходу чи півдня і розповідають канадцям як вони настраждалися від російських обстрілів тут мягко кажучи не проходять.
показати весь коментар
18.08.2022 20:24 Відповісти
Вітя, а шо ти робиш в Канаді? Чому не приїздиш боронити Україну?

Нашо нам твої дурнуваті розповіді про королівську сім'ю Британії, яка грохнула єдину схожу на людину принцесу Діану?
Ти реально вважаєш шо баба Ліза у другу світову ото крутила гайки у автівок як на відомому фото?

Сиди будь ласка у своїй колонії мовчки! Ти ж в курсі шо Канада це колонія, а не самостійна країна? І генерал-губернатора вам назначає баба Ліза з Лондону особисто?
показати весь коментар
18.08.2022 22:09 Відповісти
Хто хотів мав можливість виїхати ще до війни, усі ІТ фірми мають філії в ЄС та інших країнах. В Україні ІТ мають найвищу оплату, завдяки ФОП 3000 євро в Україні це не те що 3000 євро в Німеччині. А життя а великих містах України давно європейського рівня. Після перемоги усі залишаться, та щей дехто повернеться
показати весь коментар
18.08.2022 21:20 Відповісти
Зеленые придурки не понимают что пока Айтишники живут и работают в Украине-они приносят и тратят в Украине миллиарды долларов каждый год. Если им дадут выехать-эти миллиарды долларов в Украину не прийдут-Айтишники будут тратить эти деньги в месте своего проживания за границей. Если Айтишник имеет хорошую зарплату и платит честно налоги-пусть он остается в Украине и у него будет бронь на призыв в армию-это будет хороший компромис. Зарабатываешь 2-5 тыс долларов и 10% из них платишь налог-оставайся в Украине,живи там где безопасно(мелкие городки Запада Украины) или где хочешь но будь уверен что пока платишь налоги-в армию тебя не призовут. Это нечестно делить Украинцев на 2 сортаВыездных и невыездных. Все здоровые мужчины от 18 до 60 лет должны быть невыездными исключая тех у кого ребенок-инвалид,3 несовершеннолетних детей и тд. Волонтеры должны иметь право временного выезда с обязательным возвращением
показати весь коментар
18.08.2022 21:59 Відповісти
эти придурки как раз и понимают что айтишники приносят миллиарды - поэтому хотят их превратить в крепостных айтишников
показати весь коментар
18.08.2022 22:04 Відповісти
А чего только мужчин не выпускать? Женщин тоже, они в большинстве своем тоже эту власть выбрали.
показати весь коментар
18.08.2022 22:48 Відповісти
После открытия границ не только айтишники уедут а и те у кого есть голова на плечах. Поетому нам нужно идти освобождать Украину до конца без никаких переговоров и мирных планов. Если все разьедутся то второй раз когда рашисты нападут восстановив свою армию, страну защищать будет некому и незачто.
показати весь коментар
18.08.2022 22:37 Відповісти
Просто ті хто уєхалі будуть захищати у майбутньому від парашиї не Україну, а польщу чи чехію. Однак все одно війна прийде і в їхню нову країну, якщо Україна зараз рухне.
показати весь коментар
19.08.2022 08:52 Відповісти
Алени у власти не понимают, а может и понимают, но не говорят, что даже, если будут держать айтишников на привязи - хорошо это не закончится. При отборе доллара по 36 и запрете выезда - всё, что сделает IT бизнес - это перестанет вводить валюту в Украину, будут вводить по 500-600 баксов на человека в месяц, чтобы на жизнь хватало, а остальные килобаксы будут держать в офшорах до лучших времём. Когда откроют границу - айтишники свалят в страны, где лежат их деньги
???
Профит.
показати весь коментар
18.08.2022 23:18 Відповісти
Докерувалысь. Это результат политики перекрытых границ.
показати весь коментар
19.08.2022 00:41 Відповісти
Пфффф. Якщо йти вулицями великого українського міста, палити цигарку і раптом захочеться сплюнути на асфальт, то плювок обов'язково потрапить в ІТ-ника. Скоро цих "приборкувачів мишей і клавіатур" розведеться стільки, що коли прорве каналізаційний колектор посеред вулиці і фонтан нечистот битиме вгору, наче гейзер, то не залишиться жодного офлайн-зварювальника чи оператора екскаватора, які зможуть ліквідувати аварію. Всі підуть в айтішники, писатимуть код для сайтів для онлайн-відстеження проривів каналізації на мапі із прогнозом шляхів, якими потече лайно.
показати весь коментар
19.08.2022 01:53 Відповісти
А ти офлайн-зварювальник чи оператора екскаватора?
показати весь коментар
19.08.2022 02:15 Відповісти
Ті ж поляки із штанів лізуть аби вивчитися і отримати круту і затребувану спеціальність на міжнародному ринку праці. Бо вони знають, що мити туалети чи копати траншеї для прокладання труб будуть у них гастербайтери із пострадянських країн.
показати весь коментар
19.08.2022 08:56 Відповісти
Справа зовсім не в ІТ робітниках, а в моряках та зарабітчанах. Програмісти можуть навіть на дивані в хаті заробляти долари. Ми не маємо ніяких надходжень валюти через кордон тому, що півроку і моряки і заробітчани сидять удома.
показати весь коментар
19.08.2022 11:36 Відповісти
Нехай піздують і чим скоріш тім краще бо саме цей прошарок аплодуе гаслу зеленського яка різниця і не збирается захищати країну бо зараз заробляе на зарубежному ринку і позіцинуе себе як свободну людину яка може заробляти на пожрать в любой країні і це їх кредо. А сама праця в сфері IT це не мізки а пахата і днем і нічью це чорна робота якою за бугром займатися нікто не хоче. Головне не мозги а залізна жопа
показати весь коментар
19.08.2022 15:02 Відповісти

