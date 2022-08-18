Після відкриття кордонів з України можуть виїхати від 27 тис. до 118 тис. ІТ-спеціалістів
Після відкриття кордонів з України може виїхати від 27 тисяч до 118 тисяч ІТ-спеціалістів.
Про це свідчать результати дослідження "IT Research Resilience", проведеного Львівським ІТ-кластером, пише "Forbes Україна".
За підрахунками видання, для економіки це означатиме втрату від $1 млрд до $4,8 млрд експортної виручки.
Автори дослідження прогнозують, що за оптимістичного сценарію, після відкриття кордонів емігрувати все одно налаштовані 12% ІТ-спеціалістів або до 27 тисяч осіб. Це означає втрату $1–1,38 млрд експортного виторгу. Цей сценарій передбачає, що євроінтеграція триватиме, західні партнери підтримуватимуть відбудову, а в країні пануватиме економічна свобода.
Другий – нейтральний варіант – означає переїзд за кордон 52 000 спеціалістів і просідання експортного виторгу на $1,8–2,35 млрд. Цей сценарій передбачає, що влада регулюватиме економіку, як і під час війни, попри підтримку Заходу й курс у ЄС.
Найгірший сценарій передбачає виїзд до 118 000 ІТ-спеціалістів, що означатиме втрату $3,9-4,8 млрд експорту. Жорсткий сценарій може спровокувати згортання євроінтеграції та жорстке державне регулювання економіки. Тоді в країні може залишитися 110 000 айтівців із нинішніх 228 000.
Водночас автори дослідження вказують, що як і 84% українців, айтівці не приймають будь-яких територіальних поступок окупантам, перемир’я та інших "компромісних" сценаріїв перемоги. При цьому більш схильні до еміграції ті працівники, які втратили житло в Україні.
Однак, як зауважує видання, бізнес уже мігрує слідом за частиною працівників. Від 24 лютого, за підрахунками Forbes, найбільші в Україні IT-компанії відкрили щонайменше 33 нові закордонні офіси. У фаворі – Польща, Румунія, Чехія. Зарплати інженерів там зіставні з українськими, а кількість біженців з України – одна з найбільших у Європі.
Як повідомлялося, за підрахунками Львівського ІТ-кластеру, з початку повномасштабного російського вторгнення за кордон вже виїхало 50-57 тисяч українських ІТ-спеціалістів.
Українців пустили в Канаду, але не дали грошей, повинні заробляти самостійно. Українці як і всі канадці безкoштовно отримали школи для дітей і базисну медицину. Ліки, зуби, очі в основнoму покриваються страхуванням з роботи.
На відміну від програми для тимчасових (сезонних), іноземних працівників українці принаймні теоретично можуть на 3 роки знайти собі роботу по спеціальності.
За перші три місяці 2022 року роботодавці отримали схвалення федерального уряду на заповнення близько 44 200 позицій за програмою тимчасові іноземні працівники TFW. Як завжди, найбільшим джерелом попиту на робочу силу були фермерські господарства (черешня, полуниця). Їдуть на заробітки в основному з Мексики та Латинської Америки.
Читаючи інтерв'ю новоприбулої української лікарки з канадським журналістом (зараз вивчу англійську, здам екзамен і стану канадським лікарем). Щиро дивуюся рівнем інтелекту цієї особи. Можливо вона просто вчилася з кивою в одній бурсі. Англійською медики повинні володіти фактично як рідною мовою!!!
Україна вже досить відома в світі своєю торгівлею дипломами. Навіть уряд Нігерії відмовився визнавати дипломи цьогорічних випускників українських медичних вузів. Ще до війни багато арабських країн відмовились визнавати дипломи українських медичних вузів.
В Канаді cеред нещодавніх випускників лікарі з міжнародною освітою (ITMD), лише 35% склали необхідні ліцензійні іспити (випускники гарних університетів, ще свіжі знання!!!), включаючи Кваліфікаційний іспит Медичної ради Канади Частина I (MCCQE1), Національний об'єктивний структурований клінічний іспит з оцінки (NAC OSCE). Це означає, що вони мають право вступити до резиденції. Дуже мало хто забезпечить собі посаду резидента, лише 325 з 3,365 (менше 10 %) місць були доступні для іноземних випускників-медиків (IMGs) в 2021. При тому що в Канаді місяцями потрібно чекати щоб попасти до вузького спеціаліста.
Під час Другої світової війни для жителів Британії змінилося життя, і королівська сім'я не стала винятком. В той час як Лондон фашисти обстрілювали з ракет, ніхто не втікав до Канади, а чоловіки, члени королівської сім'ї, як офіцери воювали.
Так що розповіді скажімо новоприбулих до Канади з Чернівців які здали своє чернівецьке житло в оренду для біженців зі сходу чи півдня і розповідають канадцям як вони настраждалися від російських обстрілів тут мягко кажучи не проходять.
