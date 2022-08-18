Після відкриття кордонів з України можуть виїхати від 27 тис. до 118 тис. ІТ-спеціалістів

Після відкриття кордонів з України може виїхати від 27 тисяч до 118 тисяч ІТ-спеціалістів.

Про це свідчать результати дослідження "IT Research Resilience", проведеного Львівським ІТ-кластером, пише "Forbes Україна".

За підрахунками видання, для економіки це означатиме втрату від $1 млрд до $4,8 млрд експортної виручки.

Автори дослідження прогнозують, що за оптимістичного сценарію, після відкриття кордонів емігрувати все одно налаштовані 12% ІТ-спеціалістів або до 27 тисяч осіб. Це означає втрату $1–1,38 млрд експортного виторгу. Цей сценарій передбачає, що євроінтеграція триватиме, західні партнери підтримуватимуть відбудову, а в країні пануватиме економічна свобода.

Другий – нейтральний варіант – означає переїзд за кордон 52 000 спеціалістів і просідання експортного виторгу на $1,8–2,35 млрд. Цей сценарій передбачає, що влада регулюватиме економіку, як і під час війни, попри підтримку Заходу й курс у ЄС.

Найгірший сценарій передбачає виїзд до 118 000 ІТ-спеціалістів, що означатиме втрату $3,9-4,8 млрд експорту. Жорсткий сценарій може спровокувати згортання євроінтеграції та жорстке державне регулювання економіки. Тоді в країні може залишитися 110 000 айтівців із нинішніх 228 000.

Водночас автори дослідження вказують, що як і 84% українців, айтівці не приймають будь-яких територіальних поступок окупантам, перемир’я та інших "компромісних" сценаріїв перемоги. При цьому більш схильні до еміграції ті працівники, які втратили житло в Україні.

Однак, як зауважує видання, бізнес уже мігрує слідом за частиною працівників. Від 24 лютого, за підрахунками Forbes, найбільші в Україні IT-компанії відкрили щонайменше 33 нові закордонні офіси. У фаворі – Польща, Румунія, Чехія. Зарплати інженерів там зіставні з українськими, а кількість біженців з України – одна з найбільших у Європі.

Як повідомлялося, за підрахунками Львівського ІТ-кластеру, з початку повномасштабного російського вторгнення за кордон вже виїхало 50-57 тисяч українських ІТ-спеціалістів.