Проблеми з експортом змусять аграріїв розвивати переробку продукції, – Мінагрополітики

Викликані російським військовим вторгненням логістичні проблеми з експортом української аграрної продукції стимулюватимуть агросектор до хоча б часткової переробки агросировини.

Про це міністр агарної політики та продовольства Микола Сольський заявив у інтерв'ю "Forbes Україна".

"Війна точно змінить вектор розвитку агро в бік переробки. Це психологічний момент. Коли ти раз опинився в ситуації, як зараз, що не можеш майже нічого вивезти-продати, а твій конкурент почувається краще тільки тому, що переробляв сировину, то це стимулює налагодити хоча б часткову переробку", – сказав міністр.

За його словами, до повномасштабної війни розвиток переробки зупиняли кілька факторів, наприклад переробку кукурудзи в етанолі гальмувала монополія "Укрспирту", а виробництво борошна ускладнювала закритість цього ринку.

Читайте також: Експорт української аграрної продукції після російського вторгнення впав на 40%

Крім цього Сольський анонсував вирощування нових нішевих сільгоспкультур в Україні до 2025 року, за умови, що агресія РФ припиниться в цьому або наступному році.

"Якщо ЄС відкриє свій ринок, ми налагодимо страхування бізнесу і працюватиме ефективний судовий захист, то у 2025 році ми отримаємо живий ліквідний земельний ринок. У нас зʼявляються нові культури, які ми вирощуватимемо, побільшає проєктів у сфері переробки, зʼявиться розгалужена інфраструктура", – прогнозує міністр.

Як повідомлялося, Україна з початку 2022/2023 маркетингового року (МР, липень-червень) станом на 11 серпня експортувала 2,21 млн тонн зернових культур, що в 2,08 раза менше, ніж аналогічний період минулого року (4,61 млн тонн).