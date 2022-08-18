Зеленський закликав ООН забезпечити звільнення території Запорізької АЕС від російських військ

Організація Об’єднаних Націй (ООН) має забезпечити безпеку Запорізької атомної електростанції, її демілітаризацію та повне звільнення від російських військ.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем, повідомляє пресслужба голови держави.

Під час зустрічі Зеленський поінформував генсека про ядерний шантаж РФ на ЗАЕС, підкресливши, що "цей свідомий і цинічний терор з боку агресора може мати катастрофічні наслідки для України та всього світу".

Згідно з повідомленням, президент і генеральний секретар ООН погодили параметри можливої місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

"Вона має бути здійснена в легальний спосіб через вільну від окупантів територію", – наголошується у повідомленні пресслужби глави держави.

Читайте також: Учені змоделювали рух радіації в разі аварії на Запорізькій АЕС. ВIДЕО

Як повідомлялось, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що гендиректор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Раніше Україна закликала генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша направити міжнародну місію під керівництвом МАГАТЕ та за участю військових експертів ООН на Запорізьку АЕС для оцінки загроз ядерній безпеці внаслідок захоплення АЕС російськими окупантами.

Нагадаємо, минулого тижня російські війська декілька разів обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

Водночас гедиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив про відсутність безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній електростанції після обстрілів її майданчика російськими військовими.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.