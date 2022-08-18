Латвія хоче заборонити громадянам Росії та Білорусі носіння та зберігання вогнепальної зброї

Міністерство внутрішніх справ Латвії готує поправки до закону, які заборонять громадянам Росії та Білорусі носіння або зберігання вогнепальної зброї на території Латвії, а комісія Сейму з оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції готова розглянути їх у найкоротші терміни та направити на подальше затвердження до Сейму.

Про це розповів агентству LETA голова комісії Юріс Ранцанс, передає Delfi.

Як повідомляється, Ранцанс підтримав пропозиції МВС, нагадавши про заяви Служби державної безпеки про ймовірні ризики при видачі дозволів на носіння зброї громадянам Росії та Білорусії в Латвії.

Депутат Сейму від Національного об'єднання Ріхард Колс також вважає, що необхідно переглянути закон про обіг зброї, який наразі дозволяє отримувати дозволи на зброю особам, які мають дозвіл на проживання в Латвії. На думку політика, органи безпеки, виходячи з міркувань національної безпеки, мають проаналізувати, чи не слід анулювати дозволи на носіння зброї, видані громадянам Росії та Білорусі. Також, на його думку, слід розглянути випадки, коли такий дозвіл надали громадянам або негромадянам Латвії, які виступали проти держави або підтримували російську агресію.

При цьому Колс зазначив, що для отримання дозволу на володіння чи носіння зброї для самооборони, тобто категорії B, потрібно пройти складну процедуру. Парламентарій вважає, що слід навчатися на прикладі України і громадяни повинні мати право отримувати дозвіл на зброю для самооборони у менш складний спосіб.

Депутат Андрєй Юдін висловив думку, що спочатку слід запросити представників МВС, щоб з'ясувати, кому з громадян Росії та Білорусі було видано дозволи на носіння вогнепальної зброї, оскільки він не думає, що міністерство видавало ці дозволи без оцінки ризиків. Однак питання про те, чи варто взагалі видавати іноземцям дозвіл на носіння вогнепальної зброї, слід обговорити. Юдін підкреслив, що не слід піднімати ажіотаж, тому що "це не партизани із сусідньої країни, які прийшли сюди, щоб завдати шкоди Латвії".

Як повідомлялося, у Латвії вогнепальну зброю зареєстровано на 193 громадян Білорусі та Росії, повідомили в Державній поліції.