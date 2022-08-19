Литва збирається створити нове відомство для координації робіт із відновлення України

Уряд Литви допоможе бізнесу, який готовий брати участь у відновленні України, що страждає від російського вторгнення, а для координації робіт буде створено нове відомство.

Про це повідомило МЗС країни, передає Delfi.

"Литва є одним із найвірніших друзів і союзників України, тому питання відновлення цієї країни особливо важливе для нас. Ми сподіваємося, що спільними зусиллями держави та бізнесу ми зможемо зробити свій внесок у проєкти відновлення України, які стануть найбільшими у Європі після Другої світової війни", – сказав міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Канцлер уряду Гедре Бальчітіте представила короткострокові та довгострокові пріоритети відновлення України, можливості розвитку міжнародного партнерства, зазначила, що найбільші можливості для Литви бачаться у сферах енергетики, водного господарства, будівництва, харчової промисловості, покращення ділового та інвестиційного середовища.

Раніше повідомлялося, що Литва виділила 10 млн євро Україні на невідкладні відновлювальні роботи.

Зобов'язання країни зробити свій внесок у відновлення руйнованої війною України було також озвучене президентом Литви, який назвав це особистим зобов'язанням.