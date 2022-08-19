У Держдепі США занепокоєні можливим визнанням РФ країною-спонсором тероризму, – Politico

Державний департамент США неофіційно поінформував Конгрес, що у нього є побоювання щодо негативних наслідків можливого включення РФ в список спонсорів тероризму.

Про це повідомляє Politico.

Зокрема, держава побоюється, що це може поставити під загрозу крихку угоду щодо дозволу зерновим суднам залишати українські порти.

Зазначається, що країна з чорного списку терористів підпадає під загальні санкції, через які США фактично позбавляють американців можливості участі в ділових відносинах у цих країнах. Це включатиме різних суб'єктів приватного сектору та вплине на ключові економічні відносини, які підтримують США попри низку санкцій.

"Дехто на капітолійському пагорбі наводить контраргумент: ухвалення Конгрессом законодавства про визання РФ країною-спонсором тероризму не призведе до автоматичного застосування санкцій, які зірвуть план доставки продуктів харчування. Казначейство могло б також розробити виключення, щоб догодити промисловості", – пише видання.

Крім того, стане складніше підтримувати роботу за угодами у сфері ядерної зброї, наголошується в статті.

Як повідомлялося, наприкінці липня Сенат США схвалив резолюцію, яка закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

Нагадаємо, Латвія першою з країн світу визнала Росію спонсором тероризму.