У Держдепі США занепокоєні можливим визнанням РФ країною-спонсором тероризму, – Politico
Державний департамент США неофіційно поінформував Конгрес, що у нього є побоювання щодо негативних наслідків можливого включення РФ в список спонсорів тероризму.
Про це повідомляє Politico.
Зокрема, держава побоюється, що це може поставити під загрозу крихку угоду щодо дозволу зерновим суднам залишати українські порти.
Зазначається, що країна з чорного списку терористів підпадає під загальні санкції, через які США фактично позбавляють американців можливості участі в ділових відносинах у цих країнах. Це включатиме різних суб'єктів приватного сектору та вплине на ключові економічні відносини, які підтримують США попри низку санкцій.
"Дехто на капітолійському пагорбі наводить контраргумент: ухвалення Конгрессом законодавства про визання РФ країною-спонсором тероризму не призведе до автоматичного застосування санкцій, які зірвуть план доставки продуктів харчування. Казначейство могло б також розробити виключення, щоб догодити промисловості", – пише видання.
Крім того, стане складніше підтримувати роботу за угодами у сфері ядерної зброї, наголошується в статті.
Як повідомлялося, наприкінці липня Сенат США схвалив резолюцію, яка закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.
Нагадаємо, Латвія першою з країн світу визнала Росію спонсором тероризму.
ЧЕм больше зеля ничего не делает, чтоб Запад увидел его привеженнстьдемократическим ценностям - тем больше у Запада сомнений: а стоит ли ссориться с большим диктатором ради маленького...
НА самом деле это и есть стратегический план х**ла-ермака-зели: чтоб УКраина утратила поддержку Запада, как страна не соотвтетсвующая демократическим стандартам ...