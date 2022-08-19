БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У Держдепі США занепокоєні можливим визнанням РФ країною-спонсором тероризму, – Politico

держдеп

Державний департамент США неофіційно поінформував Конгрес, що у нього є побоювання щодо негативних наслідків можливого включення РФ в список спонсорів тероризму.

Про це повідомляє Politico.

Зокрема, держава побоюється, що це може поставити під загрозу крихку угоду щодо дозволу зерновим суднам залишати українські порти.

Зазначається, що країна з чорного списку терористів підпадає під загальні санкції, через які США фактично позбавляють американців можливості участі в ділових відносинах у цих країнах. Це включатиме різних суб'єктів приватного сектору та вплине на ключові економічні відносини, які підтримують США попри низку санкцій.

"Дехто на капітолійському пагорбі наводить контраргумент: ухвалення Конгрессом законодавства про визання РФ країною-спонсором тероризму не призведе до автоматичного застосування санкцій, які зірвуть план доставки продуктів харчування. Казначейство могло б також розробити виключення, щоб догодити промисловості", – пише видання. 

Крім того, стане складніше підтримувати роботу за угодами у сфері ядерної зброї, наголошується в статті.

Як повідомлялося, наприкінці липня Сенат США схвалив резолюцію, яка закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

Нагадаємо, Латвія першою з країн світу визнала Росію спонсором тероризму.

Держдепартамент США (110) Конгрес США (105) росія (15185) США (5134) тероризм (71) спонсор (50)
Так отсрочить голосование на месяц... если это не отмазка....

ЧЕм больше зеля ничего не делает, чтоб Запад увидел его привеженнстьдемократическим ценностям - тем больше у Запада сомнений: а стоит ли ссориться с большим диктатором ради маленького...

НА самом деле это и есть стратегический план х**ла-ермака-зели: чтоб УКраина утратила поддержку Запада, как страна не соотвтетсвующая демократическим стандартам ...
показати весь коментар
19.08.2022 10:39 Відповісти

