Україна запропонує ЄС застосувати до українських біженців "ковідний прецедент" для уникнення подвійного оподаткування
Уряд направить лист до всіх податкових відомств та урядів країн ЄС з проханням застосувати "ковідний прецедент", коли багато людей через скасування авіарейсів вимушено виявилися не в країнах свого податкового резидентства, і до них не було застосовано "правило податкового резидентства 180 днів" .
Відповідне рішення ухвалив Економічний штаб при Міністерстві економіки, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на члена штабу Михайла Кухаря.
За його словами, лист підпише перша віце-прем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко, яка очолює Економічний штаб і схвалила таку пропозицію.
Кухар додав, що також готуються зміни до відповідних інструкцій Нацбанку та Держподаткової служби, щоб дозволити українським фізособам-підприємцям відкривати рахунки у закордонних банках.
Як повідомлялося, раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначав, що вирішити проблему резидентного статусу українських біженців, яка набуде масового характеру після наближення 6-місячного строку з початку повномасштабної, складно через наявність двосторонніх угод про уникнення подвійного оподаткування.
Зазначимо, що більшість угод про уникнення подвійного оподаткування передбачає, що фізична особа має платити податки у тій країні, в якій вона проживає протягом більшої половини року. Таким чином, після піврічного терміну українські біженці у багатьох країнах мали б отримати статус місцевого податкового резидента, навіть якщо вони продовжують працювати на українські компанії віддалено.
