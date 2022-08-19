БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Україна запропонує ЄС застосувати до українських біженців "ковідний прецедент" для уникнення подвійного оподаткування

Уряд направить лист до всіх податкових відомств та урядів країн ЄС з проханням застосувати "ковідний прецедент", коли багато людей через скасування авіарейсів вимушено виявилися не в країнах свого податкового резидентства, і до них не було застосовано "правило податкового резидентства 180 днів" .

Відповідне рішення ухвалив Економічний штаб при Міністерстві економіки, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на члена штабу Михайла Кухаря.

За його словами, лист підпише перша віце-прем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко, яка очолює Економічний штаб і схвалила таку пропозицію.

Кухар додав, що також готуються зміни до відповідних інструкцій Нацбанку та Держподаткової служби, щоб дозволити українським фізособам-підприємцям відкривати рахунки у закордонних банках.

Як повідомлялося, раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначав, що вирішити проблему резидентного статусу українських біженців, яка набуде масового характеру після наближення 6-місячного строку з початку повномасштабної, складно через наявність двосторонніх угод про уникнення подвійного оподаткування.

Зазначимо, що більшість угод про уникнення подвійного оподаткування передбачає, що фізична особа має платити податки у тій країні, в якій вона проживає протягом більшої половини року. Таким чином, після піврічного терміну українські біженці у багатьох країнах мали б отримати статус місцевого податкового резидента, навіть якщо вони продовжують працювати на українські компанії віддалено.

Афігеть
19.08.2022 10:30 Відповісти
А чому з такою ініціативою виходять лише до країн ЄС, а не до всіх, які прийняли біженців
19.08.2022 13:45 Відповісти
Можливо я помиляюся,але між цим нагромадженням всіляких "заумних" термінів приховується тільки одне,і знову те саме-бідні і покинуті на призволяще владою біженці,повині зі своїх соціальних іноземних грошей захисту від голоду і негараздів,почати платити якийсь процент на утримання всіх гілок влади.Якщо це не мародерство,то найдіть якесь інше слово.Цікаво,що скаже Євросоюз?Адже це гроші і Євросоюзу.
19.08.2022 15:05 Відповісти

