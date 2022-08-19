БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 493 19

Віцеспікер Бундестагу закликав запустити "Північний потік-2"

вольфганг,кубікі

Віцеспікер Бундестагу від Вільної демократичної партії, яка входить до правлячої коаліції Німеччини, Вольфганг Кубікі висловився за відкриття газопроводу "Північний потік-2" для заповнення газосховищ на зиму попри війну РФ в Україні.

Про це він заявив в інтерв’ю RND, передає "Європейська правда".

"Ми повинні відкрити "Північний потік-2" якнайшвидше, щоб заповнити наші газові сховища на зиму. Немає вагомих причин не відкривати "Північний потік-2", – зазначив Кубікі.

"Якщо в такий спосіб до нас дійде більше газу, можливо, навіть весь гарантований контрактом обсяг, це допоможе людям не мерзнути взимку, і наша промисловість не зазнає серйозної шкоди", – додав чиновник.

Кубікі наголосив, що ці завдання є першочерговими для федерального уряду.

"Щойно резервуари для зберігання газу будуть заповнені, ми зможемо знову закрити "Північний потік-2", – сказав віцеспікер Бундестагу.

Коли журналіст наголосив, що президент РФ Владімір Путін використає це як великий успіх, Кубікі сказав, що все, що забезпечує надходження більшої кількості газу, буде кориснішим для Німеччини, ніж для Путіна.

"До речі, найбільший пропагандистський успіх Путіна був би у тому разі, якби у нас закінчився газ, поки він ще добре на нас заробляє. Цьому треба запобігти", – сказав політик.

Раніше повідомлялося, що Німеччина зможе сформувати запаси газу, які дозволять забезпечити потреби країни під час опалювального сезону протягом 2,5 місяця у випадку повного припинення постачання палива з Росії.

Автор: 

газ (8110) Німеччина (1934) росія (15185) Північний потік (1087)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Політична проститутка.
показати весь коментар
19.08.2022 11:07 Відповісти
+5
Шлюха!
показати весь коментар
19.08.2022 11:52 Відповісти
+4
Наче існуючих потужностей (українська ГТС і ПП-1) недостаньо. Вже й турбіну не хочуть забирати.
показати весь коментар
19.08.2022 11:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Політична проститутка.
показати весь коментар
19.08.2022 11:07 Відповісти
Україна теж качає газ і користується рюзькім. Шо поробиш, інакше колапс.
показати весь коментар
19.08.2022 13:45 Відповісти
Так же українська труба простоює працююча і незаповнена. Бакшиш він такий у німців... Шрьодер №2.
показати весь коментар
19.08.2022 11:47 Відповісти
ще одна мокшанська консерва вздулася.
показати весь коментар
19.08.2022 12:32 Відповісти
Шлюха!
показати весь коментар
19.08.2022 11:52 Відповісти
Наче існуючих потужностей (українська ГТС і ПП-1) недостаньо. Вже й турбіну не хочуть забирати.
показати весь коментар
19.08.2022 11:55 Відповісти
Гарна німецька проститутка 😉

показати весь коментар
19.08.2022 12:06 Відповісти
По сути верно, дурак или продался.

ЗЫ: на фотке русская рожа, на немок ни разу не похожа.
показати весь коментар
19.08.2022 12:17 Відповісти
Это так не работает - или русские нарушили закон и потому труба второго потока не может быть открыта (как сейчас), или все ок и можно качать. Если второе, то уже потом не закроешь без компенсации стоимости строительства - взыщут все издержки через суд. Кроме того немецкая часть второго потока должна быть задействована для строящегося СПГ-терминала и подключение туда русского газа может этому помешать. Но самое главное и с газом сейчас такое решение не поможет разрулить вопрос, т.к. и первый поток загружен лишь на 25%, так что ни нехватка мощностей по прокачке мешает заполнить хранилища, а шантаж со стороны русских и с включением второго потока ничего не изменится, будет все время что-то типа ломаться и не качать.
показати весь коментар
19.08.2022 12:26 Відповісти
своя сорочка ближче до тіла...........
показати весь коментар
19.08.2022 12:27 Відповісти
Это глупость, тем более уже на 75-80% заполнили хранилища. В Германии нет такой катастрофической ситуации с подготовкой к зиме, как в Украине, это не вопрос выживания, а лишь комфорта. Думаю это мнение ни на что не повлияет, кроме набивания FDP себе очков среди люмпенов с помощью тупого популизма.
показати весь коментар
19.08.2022 12:39 Відповісти
Кубікі - #уюбікі.
показати весь коментар
19.08.2022 12:45 Відповісти
"кілька в томатє" самовскрілась. "Нема вагомих причин"... Жирне бундес-гузно! А в нас сорок мільонів вагомих причин відправити тебе по курсу рузького воєнного корабля!
показати весь коментар
19.08.2022 12:49 Відповісти
Та гандон він!!!
показати весь коментар
19.08.2022 14:01 Відповісти
***** конченный...
показати весь коментар
19.08.2022 14:26 Відповісти
Кулю в лоб тобі треба запустити, кончене! Для просветління розуму!
показати весь коментар
19.08.2022 14:53 Відповісти
ще один.
Скільки цьому кремляді відстебнули?
Вражаюсь, як низько впали німці, вужах...
показати весь коментар
19.08.2022 15:17 Відповісти
А Бундес розвідка ці консерву пропрацьовує, чі там тількі містячкових наркоділерів відпрацьовують
показати весь коментар
19.08.2022 15:45 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 