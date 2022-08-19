Віцеспікер Бундестагу закликав запустити "Північний потік-2"

Віцеспікер Бундестагу від Вільної демократичної партії, яка входить до правлячої коаліції Німеччини, Вольфганг Кубікі висловився за відкриття газопроводу "Північний потік-2" для заповнення газосховищ на зиму попри війну РФ в Україні.

Про це він заявив в інтерв’ю RND, передає "Європейська правда".

"Ми повинні відкрити "Північний потік-2" якнайшвидше, щоб заповнити наші газові сховища на зиму. Немає вагомих причин не відкривати "Північний потік-2", – зазначив Кубікі.

"Якщо в такий спосіб до нас дійде більше газу, можливо, навіть весь гарантований контрактом обсяг, це допоможе людям не мерзнути взимку, і наша промисловість не зазнає серйозної шкоди", – додав чиновник.

Кубікі наголосив, що ці завдання є першочерговими для федерального уряду.

"Щойно резервуари для зберігання газу будуть заповнені, ми зможемо знову закрити "Північний потік-2", – сказав віцеспікер Бундестагу.

Коли журналіст наголосив, що президент РФ Владімір Путін використає це як великий успіх, Кубікі сказав, що все, що забезпечує надходження більшої кількості газу, буде кориснішим для Німеччини, ніж для Путіна.

"До речі, найбільший пропагандистський успіх Путіна був би у тому разі, якби у нас закінчився газ, поки він ще добре на нас заробляє. Цьому треба запобігти", – сказав політик.

Раніше повідомлялося, що Німеччина зможе сформувати запаси газу, які дозволять забезпечити потреби країни під час опалювального сезону протягом 2,5 місяця у випадку повного припинення постачання палива з Росії.