Велика Британія виділить 36 мільйонів фунтів стерлінгів на допомогу Україні та країнам Африки

Велика Британія оголосила про виділення 36 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу. Серед тих, хто отримає частину коштів є Україна.

Про це йдеться у повідомленні британського уряду.

"Люди, життя яких постраждали від російського вторгнення в Україну, посухи та нестачі продовольства в Східній Африці та конфлікту в Сирії, будуть серед тих, хто отримає 36 млн фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги Великої Британії", – йдеться у повідомленні.



Так, 15 млн фунтів стерлінгів із загальної суми направлять на допомогу українським біженцям. Це надасть змогу підтримати до 200 тисяч людей із найбільш уразливих верств населення, які постраждали від вторгнення РФ: дітей, людей поважного віку та людей з обмеженими можливостями.

Розподілятиме ці кошти Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps, яка відповідатиме за забезпечення біженців їжею, водою, медичними послугами та надаватиме психологічну підтримку і послуги з догляду за дітьми.

Також Лондон надасть 1,5 млн фунтів стерлінгів на розгортання технології для визначення, чи не було зерно, яке продає на світовому ринку РФ, вкрадене в Україні.

Зазначається, що Велика Британія також надасть Україні "пакет підтримки залізниці, щоб гарантувати рух потягів з зерном".

"Більш того, Об’єднане королівство передасть Україні військові засоби для допомоги у захисті портів, критично важливих для успіху зернової угоди", – зауважили у відомстві.

На підтримку Східної Африки, де наразі гостра продовольча безпека, Велика Британія виділила додаткові 14 млн фунтів стерлінгів.

Ще 7 млн фунтів стерлінгів Лондон направить на підтримку сирійських біженців, які втекли від конфлікту до Лівану.



