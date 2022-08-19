Ціни на автогаз впали за тиждень ще на 60 копійок за літр

Середня ціна на скраплений газ за тиждень, з 12 по 19 серпня, у мережах АЗС знизилася на 58 копійок до 26,41 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 28 та 53 копійки, до 26,92 і 26,93 грн/л відповідно.

У мережі "Укрнафти" продукт здешевшав на 1,18 грн, до 25,69 грн/л, на станціях "Авіас" та інших мережах групи "Приват" – на 74 копійки, до 25,75 грн/л.

Крім того, на 30-70 копійок здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS та інших.