БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
408 0

Переселенці, які не отримали допомогу, зможуть повторно подати заявку на виплату, – Мінреінтеграції

деньги,гривня,зарплата,выплаты

Внутрішні переселенці, які подавали заяви на допомогу через застосунок "Дія" до 30 квітня 2022 року, але не отримали її, зможуть додаткового звернутися із заявою до органу соцзахисту населення та отримати виплату.

Відповідне рішення ухвалив уряд під час засідання у п’ятницю, передає пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Для отримання допомоги людина повинна прийти до органу соцзахисту населення та написати заяву. Також треба додатково подати інформацію, збережену на носіях, що підтверджує факт подання заяви через застосунок "Дія", – пояснили в міністерстві.

Зазначається, що допомога призначається протягом 10 робочих днів з надходження заяви. Це можна зробити до 1 жовтня.

Автор: 

виплати (505) переселенці (483) Міністерство реінтеграції (127)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 