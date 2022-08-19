АМКУ перевірить законність зміни власника виробника продуктів швидкого приготування "Роллтон"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) та Служба безпеки України (СБУ) розпочали перевірку обставин та законність зміни власника ТОВ "Маревен Фуд Європа", яке виробляє продукцію під торговельною маркою "Роллтон".

Як повідомляє пресслужба АМКУ, в ході перевірки планується встановити, чи потрібна була згода Комітету для зміни власника компанії і чи може зміна власника бути пов'язана з наміром приховати реальних бенефіціарів або їх зв'язок із РФ.

Зокрема, розпочато перевірку дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час дій "Маревен Фуд Європа", які мають ознаки концентрації.

"Наслідком цих дій, можливо, стала зміна кінцевого бенефіціарного власника ТОВ "Маревен Фуд Європа" та суб'єктів господарювання, пов'язаних з ним відносинами контролю. Якщо факт порушення буде встановлено, на нового власника активів ТОВ "Маревен Фуд Європа" буде накладено штраф у розмірі до 5% доходу (виручки) за рік, що передував року винесення рішення", – зазначається у повідомленні.

ТОВ "Маревен Фуд Європа" – відомий в Україні виробник продуктів швидкого приготування та кулінарної продукції під торговою маркою "Роллтон".

ТОВ "Маревен Фуд Європа" входить до міжнародної групи компаній Mareven Food Holdings (Cyprus), що спеціалізується на прямих інвестиціях в інфраструктурні проекти з виробництва продуктів харчування.

"Rollton" – торгова марка продуктів харчування російського походження, які в Україні виготовляє компанія зі 100% іноземними інвестиціями ТОВ "Маревен Фуд Європа", дочірнєім підприємством Mareven Food Holdings Ltd. Продукція, що виготовляється на заводі у м. Біла Церква Київської області продається у більше, ніж 25 країнах Європи, Близького Сходу та Північної Африки.