Афганістан хоче купувати російські нафтопродукти в обмін на родзинки

Афганістан розглядає можливість придбання нафтопродуктів та інших товарів у Росії за бартерною схемою країна готова експортувати до Росії натомість корисні копалини, родзинки та сировину для ліків.

Про це голова Мінпромторгу Афганістану Нуріддін Азізі заявив в інтерв’ю російським пропагандистським ЗМІ, пише "Коммерсант".

"У пріоритеті у нас – здійснювати імпорт цих російських товарів за бартерною схемою. Якщо операції за такою схемою не вийдуть, ми можемо використовувати фінансові трансакції. З цим питанням жодних проблем немає – щодо Афганістану немає жодних обмежень з боку США чи ЄС щодо подібного постачання сировини, Афганістан може розплачуватись за ці товари грошима", – сказав афганський чиновник.

За його словами, Кабул хотів би домовитися з Москвою про постачання близько 1 млн тонн бензину та 1 млн тонн дизельного палива до кінця 2022 року.

Натомість в обмін на російські нафтопродукти Афганістан, за його словами, міг би запропонувати корисні копалини.

"Окрім цього у нас є, наприклад, сухофрукти, родзинки та лікарські трави, Афганістан історично постачав великі обсяги родзинок до Росії. Ми можемо поставити до Росії сотні тонн такої продукції. Наприклад, на лікарські трави ціни зараз дуже високі, а Росія потребує такої сировини для медицини. І ми можемо використовувати їх у бартерній торгівлі", – зазначив він.

Делегація Мінпромторгу Афганістану перебуває у Москві з 14 серпня, де проводить низку зустрічей попри те, що офіційно "Талібан" визнано в РФ терористичною організацією та заборонено.