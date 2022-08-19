БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Влада Росії планує залучити до робіт на окупованих територіях України будівельників з Північної Кореї

кндр

Для робіт на окупованих територіях України російські владі бракує будівельників, тому планується залучити будівельників із Північної Кореї.

Інформацію про це підтвердив аіце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін, пише російськи "Коммерсант".

"(На окупованих – ред.) територіях працюють 26 тисяч будівельників, але сили нам ще потрібні, знадобляться ще десятки тисяч будівельників. Наразі звернулися будівельники з КНДР із пропозицією. Я хочу сказати, що північнокорейські робітники дуже продуктивні у праці, у нас працюють у країні, ми знаємо їх. Вони вміють працювати. І якщо юридичних проблем не буде, я вважаю це (залучення будівельників із КНДР, – ред.) можливим", – сказав Хуснуллін.

На початку серпня голова окупаційної влади на Донеччині Денис Пушилін говорив про найближче прибуття групи північнокорейських будівельників.

а корейці будуть працювати автоматами калашнікова чи поліцейськими дубинками? бо ж московія -- країна невеличка, усього 145 млн насєлєнія, своїх рук не вистачає...
19.08.2022 20:40 Відповісти

