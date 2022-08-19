Кабмін дозволив військовозобов’язаним чоловікам виїздити за кордон. Але є обмеження (оновлено)
Кабінет міністрів дозволив з 1 вересня виїзд за кордон військовозобов’язаним чоловікам, які працюють в експортоорієнтованих компаніях.
Про це перший віце-прем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко заявила в ефірі національного телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Вона уточнила, що виїздити за кордон можна буде на строк до 7 днів.
"Ми сьогодні на Кабміні прийняли рішення про те, що з 1 вересня бізнес, який платить офіційно заробітну плату, не має заборгованості з податків та зборів перед бюджетом, у якого середня зарплата не менше 20 тис. грн, то 10% штатної чисельності, але не більше 10 людей матимуть змогу виїжджати строком до семи днів за заявкою роботодавця, і все це відбуватиметься на порталі "Дія", – сказала Свириденко.
Віце-прем'єрка вважає це рішення потрібним для бізнесу. На її думку, це дозволить працівникам брати участь у міжнародних заходах та підписувати ділові контракти.
Як у свою чергу повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк, задля цього Міністерство економіки та Міністерство цифрової трансформації розробили експериментальний проект "єВідрядження".
Попередньо підприємець вноситиме 200 тис грн застави на власний ескроу рахунок в "Ощадбанку". Ці гроші йому повернуть після того, як особа, що була у відрядженні, повернеться до України.
У разі порушення умов відрядження заставу перерахують на потреби Міністерства оборони, а підприємство не зможе більше ніколи оформити нові дозволи на виїзд співробітників за кордон, а вже діючі будуть скасовані, зазначив Желєзняк.
Механізм "єВідрядження" цифровізовано – учасники подаватимуть заявки та отримають дозволи через портал "Дія". Таким чином прискоримо процес та знімемо бюрократичні й корупційні ризики."
Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо дозволу чоловікам 18-60 років без військового досвіду виїжджати за межі України. Зокрема, президент наголосив, що скасування цих обмежень відбудеться тільки після завершення воєнного стану в країні.
Усі люди рівні, але деякі рівніші. У нас тут Оруел заправду відбувається.
ні з боку раші ні збоку влади України.
чому ж з нашої сторони немає війни?
алігархи не хочуть платити, підропутати не хотять воювати
зеленський не хоче брати відповідальність за все на себе і ще більше не хоче втратити велике будівництво, бо не буде чим годувати підропутатів. указ президента та постанова кабміну не є законом, тому немає ніякої сили
заборона виїзду за кордон а також регулювання кого пускати кого ні є порушенням конституції
України, та прав і свобод Українців.
лозунг, дорога головніша чим зброя, набрав сенсу коли стало відомо що на шостому місяці війни 600 лямів притулонародних грошей не вистачало щоб наші ЗСУ бачили орків вдень і вночі, в любих обставинах
і як би не цей казус, ЗСУ і надалі булиб сліпими та глухими
і що ми тепер можемо сказати про керівництво "молодої, перспективної" ЗЕКОМАНДИ?
а ніхрнена хорошого
ворюги, аферисти, корупціонери.
я сумніваюсь що Ющенко, порох і навіть яник, міг би так паскудно себе вести по відношенню до людей, до країни яка тебе, їх зробила тим хто вони є.
а вони є сталом ведомих баранів. і ведомих, не зовсім зрозуміло ким.
відмінність від баранів тільки в тому що ьаранам не платять грішми та конвертами
Другой вариант по согласованию с нашими соседями,например они разрешают въезд в их страны на десять дней раз в пол года,кто не выехал депортация и запрет на въезд.
Хз.проблему надо решать, женщины выехали с детьми и надо дать возможность видеться,не в тюрьме же живём иначе такими темпами возвращаться некому будет.
Украина превратится в Спарту
А для Європи- колосальний вприск свіжої крові (білі, християни,молоді-здорові...)
ІМХО, якшо і випускать, то лише жінок, чиї чоловіки на війні
Брат хочет автомойку официально подключить к водоснабжению и канализации(очень много автомоек в Киеве работают полностью нелегально на взятках провеп=ряющим органам) Так вот это подключение стоит более 20 тыс ДОЛЛАРОР и несколько мес геморроя хождния по инстанциям. Пр том что себестоимость самих работ-максимум 2 тыс. Все остальное это бюрократия. В таких условиях ни о каких иностранных инвестициях в Украину и рабочих местах и НОРМАЛЬНОЙ жизни в Украине и мечтать не стоит. Полностью воровская коррумпированная страна и если люди уезжают-они имеют полное моральное право это делать
ну чисто логически…
От просто кончені. У цій країні тільки так все і робиться. НІЧОГО не можуть зробити ДЛЯ ЛЮДЕЙ. Все завжди черех жопу....
Фірми-одноденки почнуть свій ріст як на дріжджах. Узяв гроші з клієнта-зарегівся-переправив-розвалився- узяв гроші з клієнта-...
І на цілком легальній основі...
Perpetuum mobile.
А ви кажете- не буває...
У країні Зє-банатії буває усе.
в нас досі йдеться про примус, про армію -як покарання, про те що оснащення та медичку ведуть волонтери і тд і таке інше. Нахєра тоді таке керівництво? Нахєра така ВР і такі президенти?
Продовжуть красти і обирати народ, продовжуть брехати. Вони приховувало інфу і впевняло нас що війни не буде, і на їх руках десяткі тисяч життів які можна було зберегти, підготувавшись до війни (а не закривши ракетні програми) та підготувавши прикордонні області до евакуції. А тепер вони ж вирішують кому можна їхати а кому не можна.
Нашо вигадувати велосипед, якщо світова практика переконливо показала, що ******* ефективні збройні сили - це професійні збройні сили, де цінний кожен солдат (а не просто їх кількість), в якого вкладена купа грошей, тактичних і технічних знань та який любить свою справу і кайфує від неї, в якого топове оснащення і зброя, та великий досвід її використання, який має достойний соцпакет та зарплатню. І в нас достатньо потенціалу таких людей щоб відбити будь яку збройну агресію. Але цім покидькам вигідно закручувати гайки, брати хабарі, узурпувати владу, красти на армії, красти на митниці, красти на банках на налогах і так далі і далі... Тому вони будуть і надалі заважати будь яким розумним ініціативам, будуть ганятися за пацанами біля аптек та на вулиці, і будуть хапати до лав армії аватарів з клубів ігрових автоматів... Вони не можуть навіть достойний вивіз тіл наших воїнів організувати... Це ганьба.
Після інтерв'ю зеленського Вашингтон Пост... я хз.. яке він взгалі має моральне право чимось керувати зараз... це зізнання в держзраді... Ми все одно переможемо. Але маю надію що після війни всі керманичі нашої країни починаючи від Кравчука і до Зеленського отримають правову оцінку та покарання за те що вони накоїли. Повна люстрація - це як перший кро