11 469 33

Кабмін дозволив військовозобов’язаним чоловікам виїздити за кордон. Але є обмеження (оновлено)

еміграція

Кабінет міністрів дозволив з 1 вересня виїзд за кордон військовозобов’язаним чоловікам, які працюють в експортоорієнтованих компаніях.

Про це перший віце-прем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко заявила в ефірі національного телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вона уточнила, що виїздити за кордон можна буде на строк до 7 днів.

"Ми сьогодні на Кабміні прийняли рішення про те, що з 1 вересня бізнес, який платить офіційно заробітну плату, не має заборгованості з податків та зборів перед бюджетом, у якого середня зарплата не менше 20 тис. грн, то 10% штатної чисельності, але не більше 10 людей матимуть змогу виїжджати строком до семи днів за заявкою роботодавця, і все це відбуватиметься на порталі "Дія", – сказала Свириденко.

Віце-прем'єрка вважає це рішення потрібним для бізнесу. На її думку, це дозволить працівникам брати участь у міжнародних заходах та підписувати ділові контракти.

Як у свою чергу повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк, задля цього Міністерство економіки та Міністерство цифрової трансформації розробили експериментальний проект "єВідрядження".

Попередньо підприємець вноситиме 200 тис грн застави на власний ескроу рахунок в "Ощадбанку". Ці гроші йому повернуть після того, як особа, що була у відрядженні, повернеться до України.

У разі порушення умов відрядження заставу перерахують на потреби Міністерства оборони, а підприємство не зможе більше ніколи оформити нові дозволи на виїзд співробітників за кордон, а вже діючі будуть скасовані, зазначив Желєзняк.

Механізм "єВідрядження" цифровізовано – учасники подаватимуть заявки та отримають дозволи через портал "Дія". Таким чином прискоримо процес та знімемо бюрократичні й корупційні ризики."

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо дозволу чоловікам 18-60 років без військового досвіду виїжджати за межі України. Зокрема, президент наголосив, що скасування цих обмежень відбудеться тільки після завершення воєнного стану в країні.

Автор: 

кордон (1179) Кабмін (7957) Мінекономрозвитку (2062) Свириденко Юлія (237)
+15
А 95 квартал тупо виїхав без всяких еслі та виплат в бюджет бо пахан коломойский зробив нас всіх поставивши во главі країни їх кореша зеленского грати роль президента
показати весь коментар
19.08.2022 16:56 Відповісти
+7
АБО ВСІМ ЗАБОРОНЕНО, АБО ВСІМ ДОЗВОЛЕНО.

Усі люди рівні, але деякі рівніші. У нас тут Оруел заправду відбувається.
показати весь коментар
19.08.2022 22:26 Відповісти
+3
а ще президент сказав що ніякої війни не буде, маючі інформацію про те, що вона буде... чим прирік десяткі тисяч українців на смерть... Тож я б не дуже слухав що він каже. Цікавіше що він скаже на суді після перемоги.
показати весь коментар
20.08.2022 05:16 Відповісти
А 95 квартал тупо виїхав без всяких еслі та виплат в бюджет бо пахан коломойский зробив нас всіх поставивши во главі країни їх кореша зеленского грати роль президента
показати весь коментар
19.08.2022 16:56 Відповісти
мне, например, к ближайшим партнёрам ехать, в одну сторону, минимум 2 дня! - это уже 4 дня из общего срока минус! если еще брать во внимание неожиданности в виде пробок на границе, то чтобы не полинять на 200к и вечного бана на выезд за границу, нужно, вероятно, 1 день оставить прозапас, итого, 7 - 5 = 2 дня на решение бизнес вопросов для кого этого говно, вообще? для тех кто заплатит 200к и свалит?
показати весь коментар
20.08.2022 13:30 Відповісти
АБО ВСІМ ЗАБОРОНЕНО, АБО ВСІМ ДОЗВОЛЕНО.

Усі люди рівні, але деякі рівніші. У нас тут Оруел заправду відбувається.
показати весь коментар
19.08.2022 22:26 Відповісти
офіційної війни немає
ні з боку раші ні збоку влади України.
чому ж з нашої сторони немає війни?
алігархи не хочуть платити, підропутати не хотять воювати
зеленський не хоче брати відповідальність за все на себе і ще більше не хоче втратити велике будівництво, бо не буде чим годувати підропутатів. указ президента та постанова кабміну не є законом, тому немає ніякої сили
заборона виїзду за кордон а також регулювання кого пускати кого ні є порушенням конституції
України, та прав і свобод Українців.
лозунг, дорога головніша чим зброя, набрав сенсу коли стало відомо що на шостому місяці війни 600 лямів притулонародних грошей не вистачало щоб наші ЗСУ бачили орків вдень і вночі, в любих обставинах
і як би не цей казус, ЗСУ і надалі булиб сліпими та глухими
і що ми тепер можемо сказати про керівництво "молодої, перспективної" ЗЕКОМАНДИ?
а ніхрнена хорошого
ворюги, аферисти, корупціонери.
я сумніваюсь що Ющенко, порох і навіть яник, міг би так паскудно себе вести по відношенню до людей, до країни яка тебе, їх зробила тим хто вони є.
а вони є сталом ведомих баранів. і ведомих, не зовсім зрозуміло ким.
відмінність від баранів тільки в тому що ьаранам не платять грішми та конвертами
показати весь коментар
19.08.2022 23:29 Відповісти
Офіційно є військовий стан по всій Україні. Цього достатньо. Згідно з статутом ООН країна, на яку напали, не повинна оголошувати війну.
показати весь коментар
20.08.2022 09:10 Відповісти
Семьи распадаются,всем бы разрешили выезжать на недельку. Под заставу жилья например.********- значит тебе там хорошо,а квартиру отдай переселенцам которые потеряли жильё.хотя наши нашли бы как ******* государство,покупали бы самые дешёвые и бросали нах учитывая что щас погранцам и по 10000 зелени отстегивают.
Другой вариант по согласованию с нашими соседями,например они разрешают въезд в их страны на десять дней раз в пол года,кто не выехал депортация и запрет на въезд.
Хз.проблему надо решать, женщины выехали с детьми и надо дать возможность видеться,не в тюрьме же живём иначе такими темпами возвращаться некому будет.
Украина превратится в Спарту
показати весь коментар
19.08.2022 23:30 Відповісти
Президент сказав що Україна буде європейським Ізраїлем а там як відомо всі проходять службу у армії і жінки на рівні з чоловіками і ніхто нікуди не втікає..
показати весь коментар
19.08.2022 23:41 Відповісти
а ще президент сказав що ніякої війни не буде, маючі інформацію про те, що вона буде... чим прирік десяткі тисяч українців на смерть... Тож я б не дуже слухав що він каже. Цікавіше що він скаже на суді після перемоги.
показати весь коментар
20.08.2022 05:16 Відповісти
А не сказав, як стати президентом, 4 рази ухилившись від призову до армії?
показати весь коментар
20.08.2022 12:05 Відповісти
Вы верите что зеленский вернет свою Скумбрию из Италии даст ей автомат и она пойдет на военные сборы как в Израиле? Зеленский это актер разговорного жанра. Вешать лапшу-это его прямая профессия и призвание
показати весь коментар
20.08.2022 14:13 Відповісти
Кошевой, кошевой, чтОж ты бросил коня и твой у руках Ермака.
показати весь коментар
20.08.2022 00:11 Відповісти
200т грн це гоніво
показати весь коментар
20.08.2022 01:48 Відповісти
Вже очевидно, що відпустити молодих жінок з дітьми- злочин перед Україною. Життя їм зберегли, але хіба вони повернуться?
А для Європи- колосальний вприск свіжої крові (білі, християни,молоді-здорові...)
ІМХО, якшо і випускать, то лише жінок, чиї чоловіки на війні
показати весь коментар
20.08.2022 08:59 Відповісти
Правильно - хай краще жінки і діти ризикують щохвилинно отримати бомбу на голову. Або попадуть в окупацію і там їх будуть гвалтувати буряти та кадировці. Або ті, хто втратив житло будуть бомжувати і жебракувати, бо інфляція скаче і добрі українці підняли ціни на житло в рази (на відміну від європейців, які розміщують біженців в людських умах і часто безкоштовно).
показати весь коментар
20.08.2022 12:16 Відповісти
*умовах
показати весь коментар
20.08.2022 12:41 Відповісти
З дітьми -тут все правильно.Неповнолітніх дітей один з батьків має право вивезти за кордон.А от жінки від 18 без дітей з якої радості вільно поїхали?Що це взагалі у Вас за логіка,чоловіки якщо "ризикують щохвилинно отримати бомбу на голову"-то це нормально,а якщо жінки то це аяяй не можно це чому така сегрегація?Як голосувати за ідіотів то рівні права,як нести відповідальність за свій вибір і за країну то тут нас нема.....
показати весь коментар
20.08.2022 18:17 Відповісти
Если после войны в Украине ищезнет коррупция и бюрократия-с удовольствием вернутся-ведь работы будет много на восстановлении страны.
Брат хочет автомойку официально подключить к водоснабжению и канализации(очень много автомоек в Киеве работают полностью нелегально на взятках провеп=ряющим органам) Так вот это подключение стоит более 20 тыс ДОЛЛАРОР и несколько мес геморроя хождния по инстанциям. Пр том что себестоимость самих работ-максимум 2 тыс. Все остальное это бюрократия. В таких условиях ни о каких иностранных инвестициях в Украину и рабочих местах и НОРМАЛЬНОЙ жизни в Украине и мечтать не стоит. Полностью воровская коррумпированная страна и если люди уезжают-они имеют полное моральное право это делать
показати весь коментар
20.08.2022 14:19 Відповісти
из-за таких "інтелектуалів" як ти країна і живе в злиднях та хаосі. Це совкове мислення. Північна Корея теж нікого не випускає, і совок не випускав. Це не дуже допомгло їм ні з економікою ні з демографією. Країна повинна тримати своїх людей не примусом а привабливими умовами, безпекою, перспективами, гарною інфраструктурою та економікою... де ви такі беретесь?
показати весь коментар
20.08.2022 18:02 Відповісти
Так если из страны все бегут, то может и страна не заслужила право на существование?
ну чисто логически…
показати весь коментар
20.08.2022 19:13 Відповісти
От ніби і зробили щось, але ЯК ЗРОБИЛИ! Купа умов, скрізь які проглядає цинічна посмішка тих уродів, які писали текст цієї постанови. Загальний підтекст такий: "Ну що - хочеш за кордон? А спробуй! Ми тобі накидали купу умов і от давай - виконуй. Коли виконаєш, сма вже нічого не хотітимеш".

От просто кончені. У цій країні тільки так все і робиться. НІЧОГО не можуть зробити ДЛЯ ЛЮДЕЙ. Все завжди черех жопу....
показати весь коментар
20.08.2022 09:14 Відповісти
за НДС, который "автоматически зачисляется" каждый период, ходить в налоговую надо месяцами и доки пачками в налоговую возить... Теперь фактически предлагается подарить Ощадбанку еще 200к и потом также ходить, просить?
показати весь коментар
20.08.2022 09:36 Відповісти
200000грн?
Фірми-одноденки почнуть свій ріст як на дріжджах. Узяв гроші з клієнта-зарегівся-переправив-розвалився- узяв гроші з клієнта-...
І на цілком легальній основі...
Perpetuum mobile.
А ви кажете- не буває...
У країні Зє-банатії буває усе.
показати весь коментар
20.08.2022 10:37 Відповісти
читай уважно - має бути середня зарплата, штат 10 чол... на схематозах пдв і обналу більше заробляють
показати весь коментар
20.08.2022 11:23 Відповісти
в лугандоні всіх шахтарів вже утилізували, скоро начнут баб відловлювати і там чогось не плачуть що не можуть в Европу попасти))
показати весь коментар
20.08.2022 11:34 Відповісти
От прайс оголосили.
показати весь коментар
20.08.2022 12:09 Відповісти
Не важно какая цена! В случае нарушения правил выезда, накажут всю компанию, которая тебя отправила, а затем и тебя самого посадят на бутылку
показати весь коментар
20.08.2022 19:15 Відповісти
Легалізація батальйону Монако.
показати весь коментар
20.08.2022 14:12 Відповісти
Замість того щоб на 8му році війни піднімати вже нарешті питання про професійну армію,

в нас досі йдеться про примус, про армію -як покарання, про те що оснащення та медичку ведуть волонтери і тд і таке інше. Нахєра тоді таке керівництво? Нахєра така ВР і такі президенти?

Продовжуть красти і обирати народ, продовжуть брехати. Вони приховувало інфу і впевняло нас що війни не буде, і на їх руках десяткі тисяч життів які можна було зберегти, підготувавшись до війни (а не закривши ракетні програми) та підготувавши прикордонні області до евакуції. А тепер вони ж вирішують кому можна їхати а кому не можна.

Нашо вигадувати велосипед, якщо світова практика переконливо показала, що ******* ефективні збройні сили - це професійні збройні сили, де цінний кожен солдат (а не просто їх кількість), в якого вкладена купа грошей, тактичних і технічних знань та який любить свою справу і кайфує від неї, в якого топове оснащення і зброя, та великий досвід її використання, який має достойний соцпакет та зарплатню. І в нас достатньо потенціалу таких людей щоб відбити будь яку збройну агресію. Але цім покидькам вигідно закручувати гайки, брати хабарі, узурпувати владу, красти на армії, красти на митниці, красти на банках на налогах і так далі і далі... Тому вони будуть і надалі заважати будь яким розумним ініціативам, будуть ганятися за пацанами біля аптек та на вулиці, і будуть хапати до лав армії аватарів з клубів ігрових автоматів... Вони не можуть навіть достойний вивіз тіл наших воїнів організувати... Це ганьба.

Після інтерв'ю зеленського Вашингтон Пост... я хз.. яке він взгалі має моральне право чимось керувати зараз... це зізнання в держзраді... Ми все одно переможемо. Але маю надію що після війни всі керманичі нашої країни починаючи від Кравчука і до Зеленського отримають правову оцінку та покарання за те що вони накоїли. Повна люстрація - це як перший кро
показати весь коментар
20.08.2022 17:57 Відповісти
"Вільні люди вільної країни" - а насправді, мешканці гетто. Московити, і ті мають право спокійно залишати свою країну.
показати весь коментар
21.08.2022 21:07 Відповісти

