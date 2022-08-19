Кабмін дозволив військовозобов’язаним чоловікам виїздити за кордон. Але є обмеження (оновлено)

Кабінет міністрів дозволив з 1 вересня виїзд за кордон військовозобов’язаним чоловікам, які працюють в експортоорієнтованих компаніях.

Про це перший віце-прем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко заявила в ефірі національного телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вона уточнила, що виїздити за кордон можна буде на строк до 7 днів.

"Ми сьогодні на Кабміні прийняли рішення про те, що з 1 вересня бізнес, який платить офіційно заробітну плату, не має заборгованості з податків та зборів перед бюджетом, у якого середня зарплата не менше 20 тис. грн, то 10% штатної чисельності, але не більше 10 людей матимуть змогу виїжджати строком до семи днів за заявкою роботодавця, і все це відбуватиметься на порталі "Дія", – сказала Свириденко.

Віце-прем'єрка вважає це рішення потрібним для бізнесу. На її думку, це дозволить працівникам брати участь у міжнародних заходах та підписувати ділові контракти.

Як у свою чергу повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк, задля цього Міністерство економіки та Міністерство цифрової трансформації розробили експериментальний проект "єВідрядження".

Попередньо підприємець вноситиме 200 тис грн застави на власний ескроу рахунок в "Ощадбанку". Ці гроші йому повернуть після того, як особа, що була у відрядженні, повернеться до України.

У разі порушення умов відрядження заставу перерахують на потреби Міністерства оборони, а підприємство не зможе більше ніколи оформити нові дозволи на виїзд співробітників за кордон, а вже діючі будуть скасовані, зазначив Желєзняк.

Механізм "єВідрядження" цифровізовано – учасники подаватимуть заявки та отримають дозволи через портал "Дія". Таким чином прискоримо процес та знімемо бюрократичні й корупційні ризики."

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо дозволу чоловікам 18-60 років без військового досвіду виїжджати за межі України. Зокрема, президент наголосив, що скасування цих обмежень відбудеться тільки після завершення воєнного стану в країні.