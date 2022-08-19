Кабмін заборонив імпорт харчових продуктів з етикеткою не української мовою

Кабінет міністрів скасував дію введеної 9 березня законодавчої норми, яка дозволяє імпортерам продовольчих продуктів ввозити в країну цю продукцію, навіть якщо інформацію на упаковці товару викладено не українською мовою.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Виключено з постанови КМУ від 9 березня 2022 року №234 "Про заходи щодо забезпечення в умовах воєнного стану безперебійного постачання імпортованих харчових продуктів і кормів" норму щодо тимчасової можливості на період дії воєнного стану реалізації харчових продуктів на митній території України, інформація про які викладена мовою, відмінною від державної", – написав Мельничук.

Установлено, що такі харчові продукти, які імпортовані на територію України з 9 березня по 1 грудня, можуть перебувати в обігу на митній території України до закінчення мінімального терміну придатності або граничного терміну споживання (дати "вжити до").

Змінена постанова зберігає можливість для імпортерів кормів для тварин ввозити цю продукцію з маркуванням не державною мовою.

Крім того, в силі залишається законодавча норма про те, що маркування імпортованих в Україну як гуманітарну допомогу харчових продуктів і кормів може подаватися мовою, відмінною від державної.

Постанова також дозволяє використовувати залишки упаковки або тари для харчових продуктів та кормів, що залишилася після закриття підприємств, які припинили роботу внаслідок бойових дій. Надалі така тара може використовуватися для пакування в неї аналогічної продукції, виготовленої на інших підприємствах.