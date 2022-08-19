Зеленський підписав закон про виплати приватним компаніям за "експлуатаційну готовність доріг"

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу, який передбачає розширення зобов’язань держави в рамках концесійних договорів, у тому числі на будівництво доріг.

Як повідомляється на сторінці відповідного законопроєкту №5090 на сайті парламенту, документ повернуто з підписом президента 16 серпня.

Яке писав БізнесЦензор, Верховна Рада прийняла вказаний закон ще 15 лютого.

Ним передбачено запровадження довгострокових зобов'язань держави у рамках концесійних договорів з приватними компаніями, які планується укладати на строк до 50 років.

Зокрема, передбачена можливість спрямування коштів Державного дорожнього фонду на здійснення плати за експлуатаційну готовність автомобільних доріг загального користування державного значення, побудованих у рамках виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, зокрема концесійного договору, а також врегульована сплата концесійних платежів.

Згідно з внесеними до другого читання правками, виплати приватним компаніям-концесіонерам за експлуатаційну готовність автомобільних доріг та інших виплат, передбачених договором, не можуть перевищувати 30% обсягу джерел формування державного дорожнього фонду або 30% доходів місцевого бюджету. При цьому рішення про надання державної підтримки таким проєктам прийматиме Кабмнін.

Головне науково-експертне управління Верховної Ради у своїх висновках вказувало, що законопроєкт не містить належного обґрунтування запропонованих видатків бюджетних коштів у рамках здійснення концесії та джерел їх фінансового забезпечення, особливо у контексті впливу на інші витрати, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, фінансове забезпечення яких здійснюється за рахунок тих самих джерел.

Водночас у пресслужбі Міністерства інфраструктури заявляли, що прийняття закону дозволить залучити приватні інвестиції у будівництво доріг за кошти інвесторів. Після здачі дороги в експлуатацію інвестор отримуватиме платежі від держави, так звану "плату за доступність".

"Наразі ми вже маємо 2 пілотних проекти ДПП – маршрути Харків – Дніпро – Запоріжжя та Ягодин – Ковель – Луцьк, які впроваджуються при підтримці IFC та ЄБРР. Окрім цього, завдяки прийнятому законопроекту уже цьогоріч плануємо оголосити конкурс на будівництво першої нової концесійної дороги – Краковець – Львів – Броди – Рівне", – прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Закон також створює додаткові джерела поповнення Державного бюджету, зокрема:

плата за використання автодоріг загального користування транспортними засобами з повною масою 12 тонн і більше;

адміністративні штрафи за правопорушення габаритно-вагового контролю (ГВК).

Як повідомлялося, у Міністерстві інфраструктури раніше заявляли, що цей законопроєкт дозволить врегулювати виплати за рахунок коштів Дорожнього фонду приватним компаніям, яким буде передано в концесію низку автомобільних доріг.

При цьому така оплата здійснюватиметься після завершення будівництва або реконструкції автодороги та залежатиме від її подальшого утримання.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій представив шість ділянок доріг України загальною довжиною 1,5 тис. км, які відібрано для потенційних проєктів державно-приватного партнерства шляхом передачі в концесію.

Зокрема серед зазначених доріг для передачі в концесію: