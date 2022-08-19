БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
4 793 31

Зеленський підписав закон про виплати приватним компаніям за "експлуатаційну готовність доріг"

дороги,ремонт

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу, який передбачає розширення зобов’язань держави в рамках концесійних договорів, у тому числі на будівництво доріг.

Як повідомляється на сторінці відповідного законопроєкту №5090 на сайті парламенту, документ повернуто з підписом президента 16 серпня.

Яке писав БізнесЦензор, Верховна Рада прийняла вказаний закон ще 15 лютого.

Ним передбачено запровадження довгострокових зобов'язань держави у рамках концесійних договорів з приватними компаніями, які планується укладати на строк до 50 років.

Зокрема, передбачена можливість спрямування коштів Державного дорожнього фонду на здійснення плати за експлуатаційну готовність автомобільних доріг загального користування державного значення, побудованих у рамках виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, зокрема концесійного договору, а також врегульована сплата концесійних платежів.

Згідно з внесеними до другого читання правками, виплати приватним компаніям-концесіонерам за експлуатаційну готовність автомобільних доріг та інших виплат, передбачених договором, не можуть перевищувати 30% обсягу джерел формування державного дорожнього фонду або 30% доходів місцевого бюджету. При цьому рішення про надання державної підтримки таким проєктам прийматиме Кабмнін.

Головне науково-експертне управління Верховної Ради у своїх висновках вказувало, що законопроєкт не містить належного обґрунтування запропонованих видатків бюджетних коштів у рамках здійснення концесії та джерел їх фінансового забезпечення, особливо у контексті впливу на інші витрати, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, фінансове забезпечення яких здійснюється за рахунок тих самих джерел.

Читайте також: "Слуги народу" пропонують збільшити фінансування ремонтів доріг під час війни, – нардеп

Водночас у пресслужбі Міністерства інфраструктури заявляли, що прийняття закону дозволить залучити приватні інвестиції у будівництво доріг за кошти інвесторів. Після здачі дороги в експлуатацію інвестор отримуватиме платежі від держави, так звану "плату за доступність".

"Наразі ми вже маємо 2 пілотних проекти ДПП – маршрути Харків – Дніпро – Запоріжжя та Ягодин – Ковель – Луцьк, які впроваджуються при підтримці IFC та ЄБРР. Окрім цього, завдяки прийнятому законопроекту уже цьогоріч плануємо оголосити конкурс на будівництво першої нової концесійної дороги – Краковець – Львів – Броди – Рівне", – прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Закон також створює додаткові джерела поповнення Державного бюджету, зокрема:

  • плата за використання автодоріг загального користування транспортними засобами з повною масою 12 тонн і більше;
  • адміністративні штрафи за правопорушення габаритно-вагового контролю (ГВК).

Як повідомлялося, у Міністерстві інфраструктури раніше заявляли, що цей законопроєкт дозволить врегулювати виплати за рахунок коштів Дорожнього фонду приватним компаніям, яким буде передано в концесію низку автомобільних доріг.

При цьому така оплата здійснюватиметься після завершення будівництва або реконструкції автодороги та залежатиме від її подальшого утримання.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій представив шість ділянок доріг України загальною довжиною 1,5 тис. км, які відібрано для потенційних проєктів державно-приватного партнерства шляхом передачі в концесію.

Зокрема серед зазначених доріг для передачі в концесію:

  • Харків-Дніпро-Запоріжжя (M-29, M-04, M-18) – поточний та капремонт, орієнтовний обсяг початкових інвестицій – $370 млн;
  • Бориспіль-Полтава (М-03) – поточний ремонт; обсяг початкових інвестицій – $180 млн;
  • Херсон-Миколаїв (М-14) – реконструкція, капітальний та поточний ремонт та будівництво нового об'їзду населеного пункту, обсяг початкових інвестицій – $310 млн;
  • Київ-Житомир-Рівне (М-06) – капітальний та поточний ремонти, обсяг початкових інвестицій – $370 млн;
  • Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07, М-19) – реконструкція, поточний та капремонти, обсяг початкових інвестицій – $240 млн;
  • Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв (M-04, H11) – реконструкція, капремонт та будівництво нового об'їзду населеного пункту, обсяг початкових інвестицій – $290 млн.

Автор: 

дороги (1608) закон (1527) Зеленський Володимир (2588) концесія (188)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+35
Снова за дороги взялся зелебобик. На эти 20 млрд, которые ты просрал на эти дороги долбание, сколько можно было построить техники, ракет, в том числе ракет "Нептун". Сраный строитель мля! А потом бегать по всей Европе и Америке с вытянутой рукой "дайте нам оружия, а то мы в мае шашлыки жарили и не нагоняйте панике". ВПК загнал в полную задницу, ни одного оружия не было сделано за каденцию зеленок, все угробили и слили на дороги. Без дорог можно прожить какое-то время, а вот без армии, которая может защитить тебя от больного на голову соседа, защитит наша доблестная украинская армия! Низкий поклон нашим ребятам за то, что защищают нас, мы вам помнили, помним и будем помнить, по гроб жизни им благодарен за то, что он сейчас на фронте.
показати весь коментар
19.08.2022 20:34 Відповісти
+33
Грошики потрібно відмити. Війна війною, а от красти зелена кодла любить.
показати весь коментар
19.08.2022 19:17 Відповісти
+22
Государство отдает государственные дороги в концессию (аренду) на 50 лет и еще оплачивает миллиарды долл. на их содержание из бюджета (не более 30% ), а в чем смысл для государства тогда их отдавать в концесию когда оно само их и содержит. А понятно , что бы уйти чиновникам от ответственности за отмывание бюджета , а так миллиарды направили частным компаниям которые будут постоянно срывать сроки и из за этого подымать цены , а там глядиш еще и плату за проезд введут, ну как обычно кому война а кому война в батальоне "Монакко".
показати весь коментар
19.08.2022 20:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Грошики потрібно відмити. Війна війною, а от красти зелена кодла любить.
показати весь коментар
19.08.2022 19:17 Відповісти
парад Перемоги вже пройшов на Хрещатику ?
може ми щось пропустили !!
показати весь коментар
20.08.2022 14:55 Відповісти
скільки ми ще будемо терпіти цю гнусь ?
скидаємось волонтерам на вшиві беспілотники та тепловізори, а Гнусь краде міліардами !!!
показати весь коментар
20.08.2022 14:57 Відповісти
Государство отдает государственные дороги в концессию (аренду) на 50 лет и еще оплачивает миллиарды долл. на их содержание из бюджета (не более 30% ), а в чем смысл для государства тогда их отдавать в концесию когда оно само их и содержит. А понятно , что бы уйти чиновникам от ответственности за отмывание бюджета , а так миллиарды направили частным компаниям которые будут постоянно срывать сроки и из за этого подымать цены , а там глядиш еще и плату за проезд введут, ну как обычно кому война а кому война в батальоне "Монакко".
показати весь коментар
19.08.2022 20:27 Відповісти
Снова за дороги взялся зелебобик. На эти 20 млрд, которые ты просрал на эти дороги долбание, сколько можно было построить техники, ракет, в том числе ракет "Нептун". Сраный строитель мля! А потом бегать по всей Европе и Америке с вытянутой рукой "дайте нам оружия, а то мы в мае шашлыки жарили и не нагоняйте панике". ВПК загнал в полную задницу, ни одного оружия не было сделано за каденцию зеленок, все угробили и слили на дороги. Без дорог можно прожить какое-то время, а вот без армии, которая может защитить тебя от больного на голову соседа, защитит наша доблестная украинская армия! Низкий поклон нашим ребятам за то, что защищают нас, мы вам помнили, помним и будем помнить, по гроб жизни им благодарен за то, что он сейчас на фронте.
показати весь коментар
19.08.2022 20:34 Відповісти
Горбатого тільки могила виправить.
показати весь коментар
19.08.2022 20:36 Відповісти
Через шибеницю
показати весь коментар
19.08.2022 22:00 Відповісти
краще гільотіну
показати весь коментар
19.08.2022 22:12 Відповісти
Так. Але спочатку - шибеницю
показати весь коментар
20.08.2022 11:54 Відповісти
це буде занадто легко, воно любить шоу, тоді треба йому влаштувати шоу, це буде майть найретинговіше у світі, авторські права мої, так от, посадити його і всю ту шоблу в тюрму і скрізь камери, і показувати онлайн їхнє життя серед інших злочинців.
показати весь коментар
21.08.2022 13:32 Відповісти
Люди не міняються тільки старіють.
показати весь коментар
20.08.2022 12:13 Відповісти
ще раз доказав що для них дороги важливіше
показати весь коментар
19.08.2022 21:04 Відповісти
Главная проблема Украины - дураки, которые строят дороги.
показати весь коментар
19.08.2022 21:59 Відповісти
А нужен ли нам такой презервент?
показати весь коментар
20.08.2022 00:12 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2022 02:02 Відповісти
В Литве 1 км четырех полосной дороги стоит 5 миллн. $, кап.ремонт производится в ЕС через 20-40 лет значит отчисления в фонд кап.ремонта максимум - 5% в год от стоимости, а текущий ремон не может быть больше отчислений на кап.ремонт значит максимум тоже 5%, тоесть - 250 тыс. $ на 1 км в год, а с учетом стоимости зарплат которая занимает около 50% и в Украине меньше в 2 раза то стоимость текущего ремонта не может быть больше 200 тыс. Например дорога Киев-Ровно которая построена к Евро 2012 в кап.ремонте не нуждается кроме взорванного моста под Киевом после боевых действий это 5 миллн. $, а выдедяется больше 1 миллн.нмиллн.на 1 км., тоесть модет используется не по целевому назначению 80% бюджета?.
показати весь коментар
20.08.2022 02:33 Відповісти
ждет гнусавого большой позор...
показати весь коментар
20.08.2022 06:18 Відповісти
Кому що, а курці просо.
показати весь коментар
20.08.2022 13:25 Відповісти
Все ніяк не угомониться...
показати весь коментар
20.08.2022 15:29 Відповісти
ох уже цей будівельник
показати весь коментар
20.08.2022 19:12 Відповісти
після війни першою справою треба зеленського, ермака, коломойського і тих хто крав на дорогах в прямому сенсі закатати в асфальт.
показати весь коментар
20.08.2022 23:39 Відповісти
Пане,ЗЕ у Вас напевно з мізками щось не гаразд!!!!Які дороги!!! Зовсім їб****ся!!!! Зараз йде жорстока(не жорстоких не буває) ВІЙНА і все повинно ПРАЦЮВАТИ на ПЕРЕМОГУ. Дороги ПІДОЖДУТЬ!!!! І будівництво(не ремонт) будинків ще не начасі-від можливого прильоту ....бабахх!!!

Так що думай ТЕ!!! Слава ЗСУ! і смерть рашистам
показати весь коментар
21.08.2022 09:45 Відповісти
неначасі требабудувать какаяразніца
показати весь коментар
21.08.2022 17:51 Відповісти
Хто про що , а вшивий про мило....
показати весь коментар
21.08.2022 11:11 Відповісти
Це вже прямо асфальтофілія якась...
показати весь коментар
21.08.2022 13:38 Відповісти
ВОйна войной, а откат по расписанию
показати весь коментар
21.08.2022 17:01 Відповісти
Гешефт для ******* то святе.Ти бач які грамотні -"нептуни"їм подавай "гріми",он лопати,йдіть та воюйте.
показати весь коментар
21.08.2022 17:49 Відповісти
тобто знову за старе...і хто тепер буде говорити-"не на часі"? Б...ДЬ, ХТО ВЖЕ ЗУПИНИТЬ ОТУ ШОБЛУ?
показати весь коментар
21.08.2022 20:26 Відповісти
дебил, кормит дельцов от асфальта...
показати весь коментар
21.08.2022 21:02 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 