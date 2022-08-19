Столичне метро скоротить графік роботи за кілька днів до Дня Незалежності

Київський метрополітен скоротить години роботи на період з 21 по 24 серпня.

Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства.

"З 21 по 24 серпня (чотири дні) Київський метрополітен працюватиме для перевезень пасажирів з 6:00 до 21:00. Просимо планувати свої маршрути з урахуванням роботи підземки", – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі підприємства нагадали, що під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками припиняється, а підземні станції як укриття працюють цілодобово. Щоб скористатися станцією як укриття під час комендантської години, необхідно мати посвідчення особи. Прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвінком біля вхідних дверей. Вночі працює той самий вестибюль, що й у денну зміну.