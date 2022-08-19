Таїланд дозволить іноземним туристам продовжувати термін перебування в країні, у тому числі й росіянам

Влада Таїланду з жовтня по березень дозволить іноземним туристам продовжувати термін перебування в країні, щоб підвищити доходи від туризму.

Про це повідомив представник урядового центру контролю за ситуацією з коронавірусом (CCSA), передає Інтерфакс-Україна з посиланням на газету Bangkok Post.

"Громадяни понад 50 країн, які використовують для в'їзду візи після прибуття та мають право перебувати в країні до 30 днів, зможуть продовжити термін перебування до 45 днів. Це нововведення стосується і росіян, які зараз можуть приїжджати до Таїланду без візи на 30 днів. Туристи ще з 18 країн, яким дозволено безвізовий в'їзд, зможуть збільшити термін перебування в Таїланді вдвічі, з 15 до 30 днів. Крім того, з жовтня візу після прибуття зможуть отримувати громадяни Індії, Китаю та Саудівської Аравії", – заявив представнк центру.

Влада країни сподівається, що зростання іноземного турпотоку допоможе відновити економіку Таїланду, яка постраждала від пандемії коронавірусу. Сьогодні темпи зростання в країні – одні з найнижчих у Південно-Східній Азії. Із січня до липня Таїланд відвідали 3,78 млн іноземних туристів, більшість із них – громадяни Малайзії, Індії та Сінгапуру.

"Ми прагнемо продовжити перебування туристів у країні. Це дозволить збільшити їхні витрати, пожвавити економіку та зменшити вплив пандемії коронавірусу", – сказав представник ССSA.

Раніше в уряді Таїланду заявляли, що розраховують до кінця року ухвалити 10 млн іноземних туристів. У допандемійному 2019 році Таїланд відвідали 10 млн іноземних гостей. У 2021 році кількість прибутків становила лише 428 тис.