Сім суден під завантаження агропродукцією взяли одеські порти

Порти Великої Одеси прийняли під завантаження агропродукцією ще сім суден.

Про це повідомляє пресслужба ДП "Адміністрація морських портів України".

"19 серпня порт "Чорноморськ" пришвартував балкери Andan Tolrak, Filyoz та Maranta, порт "Одеса" почав завантаження Ganosaya та Kubrosli Y, а Mohamad Y очікує своєї черги, як і танкер Folye, що стоїть на рейді порта "Південний", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом близько 66,5 тис тонн пшениці, кукурудзи і олії попрямує до портів Франції, Судану, Туреччини та Нідерландів.

Нагадаємо, угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".