Нацбанк втретє з початку війни за тиждень купив більше валюти, ніж продав
"Чиста" купівля валюти Національним банком цього тижня склала $75,4 млн це втретє з початку війни, коли НБУ за тиждень купив більше валюти, ніж продав.
Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.
Так, з 15 по 19 серпня він придбав $197,8 млн проти $93,4 млн тижнем раніше, тоді як продав $122,43 млн порівняно з $521,7 млн за попередній тиждень.
Вперше "чиста" купівля валюти була зафіксована в перший тиждень війни, коли Нацбанк призупинив її продаж, а вдруге – після девальвації Нацбанком офіційного курсу гривні 21 липня на 25% та низки нових обмежувальних заходів.
Проте загалом за три тижні серпня "чистий" продаж валюти центробанком склав $835,8 млн.
Із початку року по 19 серпня Нацбанк придбав на ринку $3,07 млрд та 111 млн євро, а продав $161, млрд та 1,79 млрд євро.
У тому числі з початку війни купівля валюти склала $2,4 млрд та 111 млн євро, а продаж – $13,4 млрд та 1,79 млрд євро.
Як повідомлялося, минулого місяця обсяг інтервенцій Нацбанку на ринку впав до $1,19 млрд, тоді як у червні він досяг $3,96 млрд порівняно з $3,4 млрд у травні, $2,2 млрд у квітні, $1,78 млрд у березні та $0,31 млрд у лютому.
Міжнародні резерви України станом на 1 серпня 2022 року, за попередніми даними НБУ, становили $22,39 млрд.
