БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 415 4

Нацбанк втретє з початку війни за тиждень купив більше валюти, ніж продав

деньги,валюта,нбу,гривня,доллар,гривна,карта,карточка,копейка,копейки,гривны,кредитка

"Чиста" купівля валюти Національним банком цього тижня склала $75,4 млн це втретє з початку війни, коли НБУ за тиждень купив більше валюти, ніж продав.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.

Так, з 15 по 19 серпня він придбав $197,8 млн проти $93,4 млн тижнем раніше, тоді як продав $122,43 млн порівняно з $521,7 млн за попередній тиждень.

Вперше "чиста" купівля валюти була зафіксована в перший тиждень війни, коли Нацбанк призупинив її продаж, а вдруге – після девальвації Нацбанком офіційного курсу гривні 21 липня на 25% та низки нових обмежувальних заходів.

Проте загалом за три тижні серпня "чистий" продаж валюти центробанком склав $835,8 млн.

Із початку року по 19 серпня Нацбанк придбав на ринку $3,07 млрд та 111 млн євро, а продав $161, млрд та 1,79 млрд євро.

У тому числі з початку війни купівля валюти склала $2,4 млрд та 111 млн євро, а продаж – $13,4 млрд та 1,79 млрд євро.

Як повідомлялося, минулого місяця обсяг інтервенцій Нацбанку на ринку впав до $1,19 млрд, тоді як у червні він досяг $3,96 млрд порівняно з $3,4 млрд у травні, $2,2 млрд у квітні, $1,78 млрд у березні та $0,31 млрд у лютому.

Міжнародні резерви України станом на 1 серпня 2022 року, за попередніми даними НБУ, становили $22,39 млрд.

Автор: 

валюта (2349) НБУ (9595) купівля (1364)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не даёт укрепиться гривне! выметает всю валют с рынка
показати весь коментар
22.08.2022 01:03 Відповісти
"Із початку року по 19 серпня Нацбанк придбав на ринку $3,07 млрд та 111 млн євро, а продав $161, млрд та 1,79 млрд євро. "

у цензора завжди було туго з арихметикою...
показати весь коментар
21.08.2022 00:28 Відповісти
Я не розумію, мене це має радувать? На фоні середнього чеку із магазина в 800-1500 грн?
показати весь коментар
21.08.2022 18:32 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 