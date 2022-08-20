Середня ціна експортованої електроенергії до Євросоюзу зросла в 1,5 раза, – "Укренерго"

Середньозважена ціна доступу до міждержавних ліній електропередачі в напрямку ЄС впродовж останнього тижнязросла більше ніж у 1,5 раза до 11,3 тис. грнМВт (попередня вартість близько 6,9 тис. грнМВт).

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що зростання відбулося на тлі росту середньозваженої ціни базового навантаження в Румунії та Словаччині на 33% (з €378 МВт*год до €502 МВт*год) та 40% (€358 МВт*год до €502 МВт*год) відповідно.

У компанії додали, що протягом тижня на аукціонах був проданий весь доступний обсяг перетину: 125 МВт в напрямку Румунії та 125 МВт в напрямку Словаччини. В кожних торгах брали участь від 6 до 9 компаній.

Як повідомлялося, ENTSO-E дозволила збільшити імпорт електроенергії з України до ЄС зі 100 МВт до 250 МВт на годину.

На початку червня Оператори систем передачі Континентальної Європи (ENTSO-E) погодили поетапне розширення експорту української електроенергії.

Нагадаємо, з 16 березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно з європейською континентальною мережею ENTSO-E і тепер є частиною європейського енергетичного простору.

