США закуплять 150 тисяч тонн українського зерна для подолання світової продовольчої кризи

США планують закупити 150 тис. тонн українського зерна для розподілу в бідних країнах через Всесвітню продовольчу програму ООН (WFP).

Керівник WFP Девід Бізлі заявив агенції AP під час візиту до Кенії 20 серпня, що кінцеві пункти призначення для зерна ще не визначені, передає Радіо Свобода.

Бізлі сказав, що судно з 23 тис. тоннами українського зерна, як очікується, пришвартується в Джибуті 26 або 27 серпня. Очікується, що цей вантаж забезпечить продовольством 1,5 млн людей на Африканському Розі на один місяць. Люди в регіоні стикаються з посухою та кровопролитних конфліктів.

Він закликав країни Перської затоки наслідувати приклад США і фінансувати продовольчу допомогу, "особливо тому, що це їхні сусіди, це їхні брати…".

"Навіть якщо ця посуха закінчиться, ми говоримо про глобальну продовольчу кризу принаймні ще на 12 місяців", – зазначив він. – "Але з точки зору найбідніших з бідних, знадобиться кілька років, щоб вийти з неї".

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що США виділять $68 млн на закупівлю української пшениці для вирішення світової продовольчої кризи.

Україна була джерелом половини зерна, яке WFP використовувала для харчування близько 130 мільйонів людей минулого року, але поставки були припинені, коли українські порти були закриті після нападу Росії.

Нагадаємо, угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".