Із портів України з 1 серпня вивезли понад 650 тисяч тонн агропродукції

За 20 днів з початку роботи "зернового коридору" з українських морських портів вийшло 27 суден, на борту яких загалом було 670 тисяч тонн агропродукції.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Також зайшло під завантаження 18 суден, водночас на розгляді перебває близько 40 заявок на захід до портів.

"Україна дотримується своїх зобов'язань перед світом у боротьбі з глобальним голодом. Дякуємо союзникам за виконання безпекових гарантій в Чорному морі", – додали у відомстві.

Нагадаємо, угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".