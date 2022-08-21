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Новини Війна
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РНБО повідомила про введення нових сигналів хімічної та радіаційної небезпеки в окремих громадах

сирена,тривога

Окремі об’єднані територіальні громади в Україні запровадили кілька сигналів тривоги, які повідомляють про різні види небезпеки через загострення ядерного шантажу з боку РФ

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

"Як розпізнати нові сигнали тривоги? Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів. Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін в набат. Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію", – сказано в повідомленні.

У разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд.

"Застерігаємо! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Під час її оголошення: негайно слідуйте до найближчого укриття; пам’ятайте про правило двох стін та двох виходів", – також сказано в повідомленні.

Автор: 

РНБО (515)


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'Сигнал хімічної небезпеки - звук церковних дзвонів. Сигнал радіаційної небезпеки - це дзвін в набат.' А ви церкви попередили, щоб не лупили в свої дзвони?? Бо щоразу людей лякати це буде!https://biz.censor.net/n3362208
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21.08.2022 17:45 Відповісти

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