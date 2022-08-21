Україна на 70% виконала зобов’язання за угодою про асоціацію з ЄС, – Стефанішина

Україна майже на 70% виконала свої зобов’язання за угодою про асоціацію з ЄС і усвідомлює необхідність виконання всіх юридичних процедур для членства в Євросоюзі. Водночас українська влада хоче до кінця року отримати від лідерів ЄС політичну ясність щодо наступних кроків на цьому шляху.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час відкриття комунікаційної кампанії "Разом ми Європа", передає Укрінформ.

"Нам потрібно розуміти, наскільки тривалим і складним буде наш шлях до членства в Європейському Союзі, і не лише у переговорному сенсі. Нам дійсно треба буде виконати необхідні складові для приєднання до ЄС. У нас для цього є енергія і бажання. Єдине, чого нам не вистачає, – політичної ясності щодо наступних кроків", – сказала Стефанішина.

У цьому контексті вона нагадала слова президента, що процес євроінтеграції лишається основним мотиватором для нашого суспільства, який об'єднує більш як 90% українців. Це також надає енергії і нашим Збройним Силам, які зараз на передньому краї боротьби з російською агресією за європейське майбутнє України.

"Ми не хочемо, щоб процес нашого приєднання до ЄС був бюрократичним. Звісно, ми як держава максимально демонструємо свою спроможність пройти всі необхідні юридичні процедури, пов'язані з членством, але не хочемо, щоб політики, лідери ЄС скочували цей процес до бюрократії. Враховуючи виклики, з якими стикається Україна, і те, що відданість українського народу й України принципам демократії є очевидними, а також те, що ми майже на 70% виконали всі зобов'язання за угодою про асоціацію, це дає можливість нам говорити, що нас не потрібно оцінювати з нуля, а треба приймати політичні рішення. І ми хочемо таку політичну ясність отримати вже до кінця року", – зазначила віцепрем'єрка.

За її словами, бажання такої політичної ясності з боку України – "це не політичний тиск, а забезпечення людям подальшого сенсу політичної діяльності".

"Я дуже сподіваюся, що ми не почуємо нічого негативного від лідерів ЄС, а будемо отримувати лише допомогу й роз'яснення щодо наших подальших кроків, щодо розбудови нових можливостей і виховання нового покоління держслужбовців, які будуть нас далі вести цим шляхом", – зауважила Стефанішина.

Як повідомлялося, глави держав та урядів Європейського Союзу 23 червня ухвалили рішення про надання Україні статусу країни-кандидата на входження до ЄС.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що попри розв’язану росією війну Україна продовжить втілювати законодавство, норми та правила Європейського Союзу, а Кабінет міністрів розробить відповідну дорожню карту для виконання вимог вступу до ЄС.