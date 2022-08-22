Німецька корпорація Bosch виставила на продаж свої заводи в Росії, – ЗМІ

Німецький виробник побутової техніки Bosch шукає покупця на два свої російські заводи.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на джерело на російському ринку електроніки.

Зазначається, що російська структура німецької Bosch (ТОВ "БСХ Побутові прилади", яке виробляє в Росії холодильники та пральні машини) шукає покупців на два заводи, які розташовані під Санкт-Петербурго.

Більшість комплектуючих підприємства отримували з ЄС. У працюючому стані вони, за словами співрозмовника видання, коштують 65-75 млн євро.



"Зараз, не випускаючи продукцію, заводи коштують у рази менше", – упевнений співрозмовник газети, додаючи, що підприємства "спеціалізовані під технології Bosch".



"Bosch не розуміє, що робити з російськими потужностями, які не приносять прибуток, тому інші учасники ринку розглядають варіант їх купівлі", – підтвердило інше джерело, додавши, що нихка компаній, серед яких російські рітейлери, цікавилися підприємствами, але "ціна видалася завищеною".

У Bosch заявили, що не коментують чутки.

Якк повідомлялося, у березні компанія Bosch припинила постачання побутової техніки та комплектуючих з Євросоюзу до РФ та розпочала процес зупинення виробництва на двох заводах у Санкт-Петербурзі.