Естонія просуватиме повне енергетичне ембарго проти РФ та відключення банків від SWIFT

Відповідно до пропозицій Естонії, восьмий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії має включати всеосяжне ембарго на енергоносії.

Про це заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, передає ERR.



"Ми маємо високо підняти ціну агресії до настання зими. Семи пакетів було недостатньо, щоб чинити тиск на Путіна з метою припинення війни проти України", – сказав він.



Рейнсалу перерахував пропозиції Естонії, серед яких комплексне ембарго на російські енергоносії, деякі нові товарні групи та персональні санкції, а також остаточне відділення російських банків від системи розрахунків SWIFT. "Вдаватися до подробиць ми зараз не будемо", – додав міністр.



Естонія також пропонує заборонити в'їзд громадян Росії до Євросоюзу.



"Понад 10 млн громадян Росії мають право на в'їзд до Європейського союзу. Хтось має зробити перший крок, і сподіваюся, нам вдасться досягти загальноєвропейської угоди за деякими формулюваннями", – наголосив Рейнсалу



Урядовець заявив, що Росія грає на втомі Європи, намагаючись з'ясувати, чия сила волі сильніша: "Ми маємо заявити, що це помилкова надія. Ми готові допомагати Україні і тиснути на Росію так, що остання буде змушена відступити. Важливо виявити рішучість та твердість характеру".



Говорячи про нинішні санкції, Рейнсалу зазначив, що Росія має проблеми з технологіями.

Раніше в МЗС Естонії заявили, що країна зробить офіційну пропозицію Європейської комісії щодо запровадження восьмого пакету санкцій проти Росії, який включатиме розширені санкції в економічному, енергетичному та торговому секторах, а також персональні санкції.

Як повідомлялося, Естонія з 18 серпня припинила пропускати російських громадян з шенгенськими візами, які видала країна. Рішення про цю заборону ухвалили ще 11 серпня.