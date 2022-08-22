Польща надала Україні за час повномасштабної війни допомогу на понад 2 мільярди євро

Із початку повномасштабної війни Польща надала Україні допомогу орієнтовно на понад 10 млрд злотих (2,1 млрд євро).

Як повідомляє PAP, таку цифру назвав керівник канцелярії прем’єра Польщі Міхал Дворчик, передає "Європейська правда".

Дворчик зазначив, що бачив оцінки, за якими увесь обсяг наданої Україні та українцям допомоги, включно з внесками від польських громадян, перевищує 10 млрд злотих. Він не вказав, де саме була вказана ця цифра.

Найбільшу частку у цій сумі складає вартість переданої зброї – близько 7 млрд злотих.

"Це важливо не лише як солідарність з нашим східним сусідом, а й як стратегічна дія, що сприяє безпеці Польщі. Кожен знищений в Україні російський танк – це потенційно мінус один танк, який міг би згодом стояти вже на російсько-польському чи білорусько-польському кордоні", – зазначив Дворчик.

Як повідомлялося, у Польщі після початку повномасштабної російської агресії проти України за спрощеною процедурою працевлаштувалися понад 370 тис. українців.