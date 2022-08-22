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Новини
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Україна та Молдова запустили альтернативний залізничний маршрут до портів на Дунаї

басарабяска

Україна та Молдова відновили сполучення на залізничній ділянці "Березине - Басарабяска". На відкриті оновленої ділянки були присутні міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та його молдовський колега Андрій Спину.

Як повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури, відновлення руху ділянкою відбулося в межах роботи зі збільшення пропускних можливостей на західних кордонах України з державами ЄС та Молдовою.

"Відновлення цього маршруту стало життєвонеобхідним на тлі постійних атак мосту через Дністровський лиман російськими окупантами. Відтепер маємо альтернативу – головний залізничний маршрут для сполучення Одеси та Дунайських портів – "Рені" та "Ізмаїл" надійно підключений до залізничного сполучення", – наголосив Кубраков.

За його словами, відомство розраховує, що зможе досягти об’єму вантажоперевезень на цій ділянці в середньому на рівні 10 млн тонн на рік.

Міністр додав, що реалізація проєкту відбулася українськими залізничниками "під ключ", вони відновили інфраструктуру не тільки на території України, а й на території Молдови.

Ділянка "Березине – Басарабяска" є одноколійною, її довжина становить 22 кілометри, із яких 21 кілометр – на українській території.

Рух ділянкою був відсутній з 1999 року.

Нагадаємо, 24 червня цього року Міністерство інфраструктури України та Міністерство інфраструктури та регіонального розвитку Молдови підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку залізничного сполучення, який передбачає відновлення залізничного руху на цій ділянці.

Автор: 

залізниця (847) Молдова (587) Мінінфраструктури (1376)


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Саме цей 1 (один кілометр) залізниці і вилізе Україні колись РАКОМ, як уже вилізли 300 метрів Українського Дунайського берега під молдавський порт Джурджулєшти. Цим портом (Джурджулєшти)Молдавія, даруйте, виїбала Україну на Дунаї (Ренійський і Ізмаїльський порти).
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22.08.2022 15:10 Відповісти
Молдова - бедная страна, не в последнюю очередь из-за отсутсвия нормального выхода к морю. Украина в длительной перспективе будет только в выигрыше, если Молдова будет зарабатывать деньги. Не надо быть жлобами.
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22.08.2022 15:57 Відповісти
Этот "Ярема" -извесный пригожинский тролль. Всегда гадит на Цензоре.
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22.08.2022 22:35 Відповісти

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