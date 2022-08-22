Німеччина не може відмовитися від російського газу через брак інфраструктури, – міністр економіки

Основною проблемою для німецької енергетики наразі є брак інфраструктури, яка б дозволила ФРН бути незалежною від постачання газу з Росії.

Про це під час візиту до Канади заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У Німеччині проблема не в доступності зрідженого природного газу... проблема – це доступність інфраструктури, альтернативної російським газопроводам", – наголосив міністр.

Він нагадав, що "ФРН чекає критична зима попереду", а Берліну треба зважати на перспективу подальшого зменшення постачання газу з РФ.

Хабек зазначив, що газосховища в Німеччині заповнені понад 70%, при цьому уряд планує скоротити споживання газу в країні порівняно з попереднім роком на 20%.

Водночас він уточнив, що хоча економія на 20% – це серйозний крок, проте у випадку його реалізації ФРН має шанси "пережити зиму без радикальних екстрених заходів".

Канцлер ФРН Олаф Шольц та міністр економіки Роберт Хабек прибули до Канади для розширення співпраці з цією країною у сфері енергетики.

Як повідомлялося, у п'ятницю ввечері "Газпром" повідомив, що останній працюючий газоперекачувальний агрегат відправної компрессорної станції магістралі "Північний потік" КС "Портова" буде зупинено з 31 серпня по 2 вересня на три дні для проведення технічного обслуговування та планово-попереджувальних робіт. Це означає повну зупинку транспортування газу цим трубопроводом, який наразі працює лише на 20% потужності.

Після цього у понеділок спотова ціна газу в Європі перевищила $3000 за тисячу кубометрів.

Раніше російський "Газпром" офіційно відмовився забирати відремонтовану турбіни для газопроводу "Північний потік", яка зараз знаходиться у Німеччині, вимагаючи скасування запроваджених щодо Росії санкцій.