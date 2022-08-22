Українські посвідчення водія та техпаспорт із "Дії" відображатимуться у польському застосунку, – Мінцифри

Водійське посвідчення та техпаспорт із застосунку "Дія" відображатимуться в польському застосунку mObywatel.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Telegram.

"Завдяки цій можливості українці, які змушені були виїхати до Польщі, зможуть додати цифрове водійське та техпаспорт з "Дії" у mObywatel і використовувати цифрові документи на рівні з паперовими", – йдеться у повідомленні.

За словами Державного секретаря з цифровізації Польщі Януша Цешинського, функціонал шерингу вже готовий. Спільний запуск послуги очікується до кінця року.

Крім того, очільник Мінцифри Михайло Федоров наголосив, що його відомство наразі працює над інтеграцією польських електронних документів до української системи, передає Інтерфакс-Україна.



"Ми зараз працюватимемо над тим, щоб польські електронні документи могли приймати та зчитувати в Україні", – заявив він на брифінгу у Києві у понеділок.

У Мінцифри наголосили, що кросдержавний шеринг документ – це не тільки наступний крок у розвитку цифрових взаємин між Україною та Польщею, а й взагалі перший у світі кейс, коли дві країни проводять обмін документами у державних застосунках.