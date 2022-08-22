Боррель виступив проти повної заборони на видачу віз громадянам Росії

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель виступив проти пропозиції низки країн ЄС щодо повного припинення видачі туристичних віз громадянам РФ.

Про це повідомляє Bloomberg.



"Заборонити в’їзд усім росіянам – це погана ідея. Ми маємо бути більш вибірковими", – сказав він на конференції в Іспанії.

Боррель підкреслив, що ЄС не має дозволяти в’їзд російським олігархам, водночас "є багато росіян, які хочуть втекти з країни, тому що вони не хочуть жити в цій ситуації".



ЄС має намір обговорити заборону на візи для російських туристів під час зустрічі міністрів закордонних справ блоку в Празі цього місяця.

Як повідомлялося, Естонія не видає туристичні візи росіянам з весни. Наприкінці липня уряд Естонії затвердив заборону надавати російським громадянам тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в’їзд усім громадянам Росії.

Раніше прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін виступила за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні.

Також повідомлялося, що Болгарія на невизначений термін зупиняє видачу росіянам туристичних віз та віз для власників нерухомості.

До того посольство Латвії в Росії на невизначений термін припинило видачу всіх віз для громадян Росії.