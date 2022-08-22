У Києві скоротили час роботи наземного транспорту напередодні Дня Незалежності

Відсьогодні, із 22 до 24 серпня включно, наземний громадський транспорт у Києві курсуватиме із 6:00 до 21:00.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням на КП "Київпастранс".

Зазначається, що столичний метрополітен у ці дні працює для перевезень пасажирів також із 6:00 до 21:00.

"Міська влада закликає киян завчасно планувати свої маршрути пересування містом, а також бути особливо пильними: за сигналів повітряної тривоги одразу йти в укриття та дотримуватися комендантської години", – йдеться у повідомленні.

До цього наземний громадський транспорт перевозив пасажирів із 6:00 до 22:30.