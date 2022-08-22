Уряд Німеччини не бачить сенсу відмовлятися від закриття АЕС заради економії газу, – міністр

Уряд Німеччини виключає можливість подовження термінів експлуатації трьох останніх німецьких атомних електростанцій (АЕС) задля економії газу.

Про це віцеканцлер Німеччини і федеральний міністр економіки Роберт Габек заявив під час дня відкритих дверей уряду ФРН, повідомляє Deutsche Welle.

Він пояснив, що подовження строків експлуатації атомних електростанцій дозволило б зменшити споживання газу максимум на 2%.

"З огляду на той мізер, який ми тоді отримаємо, це неправильне рішення", – зазначив Габек.

Міністр зауважив, що є інші засоби економії газу і для цього не слід знову розхитувати консенсус щодо відмови від атомної енергетики в ФРН.

Водночас він зауважив, що проблемним питанням є питання стабільності електромереж, особливо у Баварії у зимовий період. Тож, за дорученням уряду, оператори енергосистем нині працюють над проведенням стрестесту, який також має показати, чи могло б тут зарадити збільшення тривалості експлуатації атомних електростанцій.

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Канцлер ФРН Олаф Шольц уточнив, що цей стрестест буде завершено "наприкінці місяця, можливо, на початку наступного місяця". Потім буде ухвалено рішення щодо доцільності обмеженої експлуатації реакторів до кінця року. Однак атомні електростанції в будь-якому разі можуть зробити лише невеликий внесок у розв'язання енергетичної проблеми, застеріг Шольц.

На підтвердження своєї думки Шольц вказав на приклад Франції, де нині не працюють багато атомних електростанцій. На думку Шольца, це, а також низка інших прикладів з інших країн, показує, наскільки проблематичною є ця технологія.

Також Шольц наголосив, що відновлювані джерела електроенергії дають значно більше переваг для "дешевого й екологічно чистого енергозабезпечення".

Раніше, посилаючись на неназваних чиновників, The Wall Street Journal повідомило, що німецький уряд вирішив продовжити роботу АЕС після кінця цього року.

Раніше повідомлялося, що Німеччина відновлює роботу 16 неактивних електростанцій на вугіллі та нафті та продовжить термін експлуатації ще 11 на викопному паливі, попри попередні плани знизити викиди вуглецю на національному рівні.