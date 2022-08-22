Генпрокурор доручив розслідувати корупційні схеми при експорті зерна
Генеральний прокурор Андрій Костін доручив правоохоронцям Одещини активізувати зусилля для припинення корупційних схем при транспортуванні та експорті сільськогосподарської продукції.
Про це Костін заявив під час наради з керівниками Одеської обласної прокуратури, Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону та правоохоронних органів, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
"Одеська область з її географією, транспортними комунікаціями і економічним потенціалом – приваблива ціль для російського агресора. Тому ми повинні швидко і скоординовано реагувати на кожне порушення закону, бо в умовах війни це загроза для національної та економічної безпеки держави", – заявив Костін.
Серед пріоритетних завдань для правоохоронців регіону генпрокурор назвав викриття державних зрадників та пособників окупантів, контрдиверсійні заходи, розслідування воєнних злочинів держави-агресора.
"Одним з ключових напрямів Андрій Костін назвав забезпечення роботи "зернового коридору". Оперативне реагування та припинення всіх можливих корупційних схем при транспортуванні та експорті сільськогосподарської продукції – важливе завдання", – наголошується у повідомленні.
Генпрокурор також закликав прокурорів до принципової реакції на факти незаконного використання коштів на відновлення зруйнованої інфраструктури, будівництво житла для вимушених переселенців та соціальні виплати для них, а також розкрадання гуманітарної допомоги.
Як повідомлялося, угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".
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