"Укренерго" отримало від продажу права на експорт електроенергії до Європи майже 2 мільярди

Надходження НЕК "Укренерго" від продажу міждержавного перетину для експорту електроенергії до Румунії та Словаччини з 30 червня по 21 серпня становили близько 1,92 млрд грн.

Як свідчать результати добових аукціонів, що проводяться "Укренерго" за цими напрямками, перетин на третій тиждень серпня обійшовся експортерам у 477,3 млн грн, що на 65% більше за попередній тиждень (майже 289 млн грн). Перетин у Румунію коштував 253,8 млн грн, у Словаччину – 223,5 млн грн, передає Інтерфакс-Україна.

За підрахунками "Укренерго", середньозважена ціна доступу до міждержавних ліній електропередачі в напрямку ЄС протягом 15-21 серпня збільшилася більш ніж у 1,5 раза порівняно з попереднім тижнем, становивши 11,3 тис. грн/МВт-год (було близько 6,9 тис. грн/МВт-год). У кожних торгах брало участь від 6 до 9 компаній.

Як пояснили в компанії, збільшення відбулося на тлі зростання середньозваженої ціни базового навантаження в Румунії та Словаччині, яке збільшилося на 33% (з 378 євро/МВт-год до 502 євро/МВт-год) та 40% (358 євро/МВт-ч до 502 євро/МВт-год) відповідно.

Найвищі ціни перетину за обома напрямками зафіксовані на вечірні години п'ятниці, 19 серпня: по Румунії 19,3 тис. грн/МВт-год (рекордним залишається липневий показник 21,7 тис. грн/МВт-год), по Словаччині – 18 ,2 тис. грн/МВт-год (рекорд – 21,27 тис. грн/МВт-год).

Найвищі ціни зафіксовані в день, коли на аукціони повноцінно вийшов державний енерготрейдер АК "ЕКУ". З 19 серпня компанія викуповує на рівні половини перетину по обох напрямках – для експорту від 1488 МВт-год на добу до 1512 МВт-год на добу із можливих 3000 МВт-год на добу.

При цьому з 19 серпня компанія замінила на румунському напрямку державний "Енергоатом" (на словацькому той участі не брав). Анонсуючи свій вихід на внутрішній та зовнішні ринки, "ЕКУ" пояснювала, що всю е/е для поставок викуповує саме в "Енергоатому".

Другим найбільшим експортером з обох напрямків залишається "ДТЕК Західенерго", який викуповує від третини до майже половини перетину.

Досить активними експортерами минулого тижня були "Новітні технології 3000", "ДЕ Трейдинг", "Некстрейд", "Укр Газ Ресурс", "Ле Трейдинг",

Певні обсяги протягом тижня продовжували викуповувати "Артлекс-Енерджі", "Акспо-Україна", "Енергум", "Смарт Грід Україна", "Електротрейдинг Груп".

Активна минулого тижня "ЕРУ Трейдинг" минулого тижня в аукціонах не брала участі.

Державне ПрАТ "Укргідроенерго" в аукціонах на Румунію та Словаччину у серпні не бере участі. Компанія продовжує викуповувати перетин 100 МВт рівним графіком для постачання е/е до Молдови (всього 2400 МВт-год на добу).

Перетин у Польщу продовжує викуповувати на добових аукціонах на додаток до викуплених 147 МВт потужності на місячному аукціоні "ДТЕК Західенерго" – на 15-21 серпня переважно по 63 МВт щогодини (1 512 МВт-год на добу), за винятком 18 серпня, коли мали здійснюватися на потужності 24 МВт-год, а також у півтора рази зросла потужність перерізу на перші дві години 19 серпня.

Перетини зі Словаччини, Румунії та Молдови на добових аукціонах на тиждень традиційно залишилися не викуплені.

Ціна перерізу на всіх аукціонах, крім експорту до Румунії та Словаччини, дорівнює 0 грн/МВт-год.

Минулого тижня також відбувся місячний аукціон з доступу до перетину до Молдови та Польщі, а також із Молдови на вересень. На польському напрямі 147 МВт традиційно викупила "ДТЕК Західенерго". Водночас за умовами аукціону з 1 по 18 вересня перетин становитиме 0 МВт.

У Молдову перетин викупили "Артлекс-Енерджі" (157 МВт), "Д.Трейдінг" (100 МВт), "Стімекс" (45 МВт), "СК Енерджі Груп" (20 МВт). "Енергоатом", що на серпень викуповував 200 МВт, в аукціоні на вересень не брав участі.

Перетин із Молдови купила "Артлекс-Енерджі" (232 МВт).

Вартість перетину на місячному аукціоні на всіх напрямках дорівнює 0 грн/МВт-год.

Як повідомлялося, ENTSO-E дозволила збільшити імпорт електроенергії з України до ЄС зі 100 МВт до 250 МВт на годину.

На початку червня Оператори систем передачі Континентальної Європи (ENTSO-E) погодили поетапне розширення експорту української електроенергії.

Нагадаємо, з 16 березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно з європейською континентальною мережею ENTSO-E і тепер є частиною європейського енергетичного простору.

Детальніше про потенціал експорту української електроенергії читайте в матеріалі БізнесЦензор: Скільки Україна може заробити на експорті електроенергії в ЄС