Інфляція у Великій Британії перевищить 18% вперше за понад 40 років, – Citi

Інфляція у Великій Британії досягне максимальних з 1979 року 18,6% у січні 2023 року через зростання цін на газ.

Згідно з прогнозом інвестбанку Citi, максимальний рахунок за електроенергію для середнього британського домогосподарства у січні зросте до 4,57 тис. фунтів стерлінгів ($5,39 тис.) на рік, а у квітні – до 5,82 тис. фунтів на рік, хоча аразі він становить 1,97 тис. фунтів на рік, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Financial Times.

"Ми очікуємо, що темпи зростання споживчих цін у країні досягнуть пікового рівня – понад 18% у січні", – каже головний економіст Citi у Великій Британії Бенджамін Набарро.

Таким чином, інфляція буде максимальною з часів нафтової кризи 1979 року, коли її рівень підвищувався до 17,8%.

Така висока інфляція різко скоротить купівельну спроможність британців та посилить економічний спад, а також підштовхне Банк Англії до подальшого посилення грошово-кредитної політики, зазначає Набарро.

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Оптові ціни на газ у Великій Британії та інших європейських країнах різко зросли за останні місяці, у зв'язку з чим інші експерти переглянули прогнози інфляції в країні. Так, Goldman Sachs та EY очікують, що інфляція у Британії прискориться як мінімум до 15% на початку наступного року, а Банк Англії прогнозує її посилення більш як до 13% до кінця поточного року.

У липні споживчі ціни у країні зросли на 10,1% у річному вираженні.

Британський регулятор енергетичного ринку Ofgem у п'ятницю оголосить новий максимум для рахунків на електроенергію, і більшість аналітиків очікує на його підвищення більш ніж на 75% порівняно з поточним рівнем – до 3,5 тис. фунтів на рік.