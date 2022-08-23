Восени продукти подорожчають на 10-15%, – ВАР

В Україні з початком російського військового вторгнення ціни на продукти харчування зросли не менш ніж на 20%, і наприкінці осені зростуть ще на 10-15% через інфляційне ослаблення гривні, порушення логістичних ланцюжків, зростання цін на пальне, енергоносіїв та витрат на зберігання продукції.

Відповідний прогноз озвучив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, передає Інтерфакс-Україна.

"Зараз серпень, сезон збирання овочів, тому спостерігаємо зниження вартості через зростання пропозиції. Картопля, огірки, томати та інші овочі подешевшали, сезонний фактор триватиме до жовтня. Враховуючи, що певна кількість українців виїхала за кордон, це також сприяло зниженню цін на сезонні овочі. Але восени зростуть витрати на зберігання овочів, тому слід очікувати після жовтня збільшення ціни на 10-15% усіх груп", – сказав Марчук.

Він нагадав, що населення України витрачає більше половини свого доходу на продукти харчування, які з початку війни подорожчали щонайменше на 20% через інфляцію, порушення логістичних ланцюжків постачання продовольства, зростання цін на пальне, енергоносіїв та витрат на зберігання продукції.

Раніше із посиланням на дані Держстату повідомлялося, що зростання споживчих цін в Україні у липні 2022 року сповільнилось до 0,7% після росту на 3,1% у червні, на 2,7% у травні, на 3,1% у квітні, на 4,5% у березні, 1,6% в лютому та 1,3% у січні.