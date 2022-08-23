БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
867 3

Восени продукти подорожчають на 10-15%, – ВАР

магазин,продукти

В Україні з початком російського військового вторгнення ціни на продукти харчування зросли не менш ніж на 20%, і наприкінці осені зростуть ще на 10-15% через інфляційне ослаблення гривні, порушення логістичних ланцюжків, зростання цін на пальне, енергоносіїв та витрат на зберігання продукції.

Відповідний прогноз озвучив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, передає Інтерфакс-Україна.

"Зараз серпень, сезон збирання овочів, тому спостерігаємо зниження вартості через зростання пропозиції. Картопля, огірки, томати та інші овочі подешевшали, сезонний фактор триватиме до жовтня. Враховуючи, що певна кількість українців виїхала за кордон, це також сприяло зниженню цін на сезонні овочі. Але восени зростуть витрати на зберігання овочів, тому слід очікувати після жовтня збільшення ціни на 10-15% усіх груп", – сказав Марчук.

Він нагадав, що населення України витрачає більше половини свого доходу на продукти харчування, які з початку війни подорожчали щонайменше на 20% через інфляцію, порушення логістичних ланцюжків постачання продовольства, зростання цін на пальне, енергоносіїв та витрат на зберігання продукції.

Раніше із посиланням на дані Держстату повідомлялося, що зростання споживчих цін в Україні у липні 2022 року сповільнилось до 0,7% після росту на 3,1% у червні, на 2,7% у травні, на 3,1% у квітні, на 4,5% у березні, 1,6% в лютому та 1,3% у січні.

Автор: 

прогноз (1098) продукти (787) ціни (3585)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правительство напечатало много гривни без соответствующего роста ВВП. Это значит что гривня будет обезцениваться а цены будут рости. А нужно было деньги не в асфальт вкладывать а в дальнобойные ракеты-тогда может-быть и рашка не напала-бы и с экономикой все было-бы хорошо. К Кавеенщику у меня вопросов нет-с ним все ясно.У меня вопрос к нариду который за него проголосовал:оставаяся Порох при власти:вы уверенны что путин напал-бы?
показати весь коментар
23.08.2022 10:46 Відповісти
Я тебе скажу по секрету, что именно при *порохе* путен напал. И что то при *порохе* не увидел страшного производства ракет. Кроме как еденичных екземпляров на параде, которые как оказалось и то были на експорт. Зато склады горели при *порохе* с ракетами и дефицитными снарядами аж гай шумел.
показати весь коментар
23.08.2022 10:56 Відповісти
Не по секрету, а з загальнодоступної вікіпедії, спеціально для дітей природи про "імєнно прі порохє путєн напал" :

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC_(2014) Російське збройне вторгнення в Крим у лютому-березні 2014 року (з подальшим початком https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E_(%D0%B7_2014) тимчасової окупації півострова Росією 20 лютого 2014)https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Війна на сході України (на https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81 Донбасі ) з квітня 2014 року, яка розпочалася зі створення під прикриттям «народних» виступів спецслужбами РФ террористичних так званих https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%A0 Донецької та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%9D%D0%A0 Луганської «народних республік»

Порошенко Петро Олексійович:
Приведений до присяги 7 червня 2014 року[57] Того ж дня взяв на себе повноваження Верховного Головнокомандувача ЗСУ.[58]
показати весь коментар
23.08.2022 13:44 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 